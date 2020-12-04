Пятница, 4 Декабря 2020 16:04

АрмИнфо. Депутат от фракции "Мой шаг" Ваге Галумян сомневается в том, что парламент начнет процесс по импичменту премьер-министра Армении. Об этом депутат заявил в беседе с журналистами.

Он отметил, что оппозиционные партии и фракции имеют право выдвигать свои кандидатуры на должность премьер-министра, но правящая фракция поддерживает Никола Пашиняна.

"В повестке правящей фракции нет вопроса об избрании нового премьера. Более того, я не считаю, что в стране сложилась взрывоопасная ситуация. Оппозиционные партии заявляют, что премьер-министр должен уйти в отставку, но нет никаких обоснований, почему он должен это сделать. Более того, они не представили, чем намерены заняться, если осуществится смена власти", - заметил Галумян. Также депутат заметил, что в войне проиграла не только власть, а вся страна. "Если оппозиции кажется, что они не проиграли, они ошибаются. В данном случае, проиграли не конкретные личности. Все мы проиграли. Однако, сейчас нужно осознать, что не время искать виновных, следует найти выход из сложившейся ситуации. Я уверен, что уйти в такое сложное время, значит снять с себя ответственность",- подчеркнул он.

Также Галумян заметил, что слова о том, что премьер-министр Пашинян является предателем, необоснованны. "Я не верю, что кто-то в Армении верит в то, что Пашинян предатель. Напротив, он сделал все, чтобы предотвратить подобный исход событий, не сдать земли. Сейчас необходимо сохранить власть народа в стране, решить проблемы, стоящие на повестке дня. Через полгода, на трезвую голову мы сможем оценить ситуацию, а также решить, что нам делать дальше. Сегодня нашей стране необходима стабильность и безопасность, которую нам должна обеспечить власть", - заключил депутат