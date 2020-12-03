Четверг, 3 Декабря 2020 20:25

АрмИнфо. Национальное Собрание Франции приняло резолюцию о необходимости признания Республики Арцах, которую неделей ранее одобрил Сенат Франции. Как сообщает Посольство Армении во Франции, 188 депутатов проголосовали за принятие резолюции, и только 3 против.

Согласно источнику, в резолюции говорится также о том, что Азербайджан провалил процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского вопроса и разместил в Арцахе при поддержке Турции наемников из террористических группировок.

Напомним, что 25 ноября Сенат Франции почти единогласно проголосовал за признание независимости Нагорно-Карабахской Республики. Резолюция носит рекомендательный характер, и последнее слово в этом вопросе принадлежит Министерству иностранных дел и Правительству Франции.

Накануне, 2 декабря комиссия по международным делам Палаты Представителей бельгийского парламента одобрила проект резолюции об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Комиссия осудила агрессию Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, которую активно поддерживали Турция и иностранные наемники. Резолюция призывает к выводу азербайджанских войск из Нагорного Карабаха и возвращению к переговорам о статусе региона в рамках Минской группы ОБСЕ. Эта резолюция будет вынесена на пленарное заседание Палаты Представителей Бельгии