Четверг, 3 Декабря 2020 13:33

АрмИнфо. В перечень необсуждаемых вопросов, находящихся в повестке заседания правительства 3 декабря, включены и вопросы, которые укладываются в логику "дорожной карты", предложенную премьер-министром РА Николом Пашиняном 18 ноября. Об этом на заседании кабмина заявил сам глава армянского правительства.

Он отметил, что в настоящее время готовится проект решения, согласно которому студенты, участвовавшие в боевых действиях, а также родители, принимавшие участие в войне, и имеющие детей-студентов, получат компенсацию в виде оплаты за обучение на второй квартал 2020 года. Никол Пашинян выразил надежду на то, что уже на следующем заседании правительства данное решение будет де-юре-оформлено. Готовятся и другие решения, направленные на содействие участникам боевых действий , погибших и пострадавших.

В свою очередь, вице-премьер Тигран Авинян отметил, что в перечень необсуждаемых вопросов включены такие законопроекты, как "О высшем

образовании" и "О создании антикоррупционного комитета". Эти документы предусматривают проведение масштабных реформ, и будут

рассмотрены на пленарном заседании Национального Собрания РА. По этой причине они подробно не обсуждены на сегодняшнем заседании правительства.