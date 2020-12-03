Четверг, 3 Декабря 2020 12:28

АрмИнфо. Внеочередные выборы в Армении можно будет проводить лишь после того как в стране поутихнут, поулягутся страсти. Подобное мнение выразил АрмИнфо секретарь социально-демократической партии "Решение гражданина" Сурен Саакян.

"Для того же чтобы страсти улеглись необходим временный премьер со своей временной командой. Этим людям предстоит осуществить в стране реформирование политической, судебной системы. Реализовать инклюзивный проект конституционных реформ, реформировать Избирательный кодекс. Иными словами, успокоить ситуацию, создав условия необходимые для проведения нормальных внеочередных выборов",

- подчеркнул он.

Подобные реформы, согласно видению партии, может провести лишь приемлемый для общества премьер. Человек, готовый как на личном, так и на институциональном уровне отказаться участвовать в следующих выборах. Саакян убежден, что команда реформаторов никоим образом не должна принимать участия в выборах, которые будут проводиться на основе и в результате этих реформ.

Текущее состояние системы государственного управления в стране Саакян оценивает как парализованное и неспособное осуществлять собственные функции. И подобное бездействие госаппарата вызывает озабоченность. Особенно в условиях возникновения перед Арменией множества вызовов, среди которых внутриполитический кризис, возможно, является самым безвредным.

Саакян убежден, что в этом свете, государственной системе управления необходимо взяться за дело и работать в направлении преодоления и предотвращения уже существующего и назревающего экономического, социального и демографического кризисов. Политик убежден, что правящей силе необходимо либо взяться за дело, либо дать делать это дело тем, кто этого хочет и может. "В конце концов, необходимо осознать, что речь идет о вопросах имеющих непосредственное отношение к человеческим судьбам", - подчеркнул он.

"Реализовать все эти реформы в условиях сохранения за Николом Пашиняном премьерского кресла можно, но затруднительно. В условиях продолжения, обусловленного его премьерством, внутриполитического кризиса эти реформы будут пробуксовывать и тормозиться. При этом, необходимо констатировать, что личного запаса доверия Пашиняна даже сегодня в Армении нет ни у кого. Также как и отсутствие всеобщего согласия на продолжение его премьерства", - подытожил политик.