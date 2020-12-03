Четверг, 3 Декабря 2020 12:27

АрмИнфо.Думаю, что проведение внеочередных выборов в Армении уже неминуемо. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян.

"На мой взгляд, послание, мессидж о проведении внеочередных выборов содержится, собственно, в дорожной карте, не так давно опубликованной премьер-министром Пашиняном. Речь идет о последнем пункте, содержащем намерение выступить в июне будущего года с отчетом о проделанной работе", - подчеркнул он.

Неизбежность проведения внеочередных выборов парламентарий обуславливает невозможностью выхода страны из текущего кризиса в условиях отсутствия информации о четкой дате их проведения. В противном случае власть самолично легитимирует все радикальные шаги и действия направленные на достижение немедленной отставки премьера.

Депутат усматривает сегодня два жизненно необходимых для Армении императива. Первый - не допущение внутренней дестабилизации и выхода ситуации из под контроля. Второй императив - готовность власти идти на любые шаги и использовать любые политические возможности с целью сохранить безопасность Арцаха и Армении. Включая проведение внеочередных выборов.

"Сейчас и в будущем мы готовы сотрудничать с любыми, ориентированными на будущее Армении, политическими силами. Сегодня необходима оперативная работа в направлении максимального восстановления наших интересов. Титаническая работа в направлении преодоления у наших людей пораженческого психологического настроя, восстановления в нашем обществе решимости и непреодолимой воли жить и творить. Вся наша стратегия должна быть направлена на нашу большую будущую победу", - подчеркнул он.

Все это, согласно Бабаджаняну, предполагает формирование в Армении качественного нового общества, политического класса, внутренних отношений, экономики, мировоззрения и т.д. Достижение всего этого станет возможным посредством серьезных дискуссий и обсуждений, формирования культуры конкуренции и внутриполитической борьбы. "Т.е. всего того, чем армянское общество и власть пренебрегали весь период от победы в первой войне до поражения во второй. И пренебрегать чем уже стало невозможным. Ключевыми факторами выхода Армении из текущей ситуации, безусловно, являются наш моральный и умственный потенциал, воля и решимость к построению будущего. И конечно, наши представления об этом будущем", - подытожил парламентарий.