Среда, 2 Декабря 2020 20:52

АрмИнфо. Завтра в 18:00 оппозиция начнет широкомасштабные акции неповиновения и будет перекрывать улицы Еревана. Об этом заявили участники начавшейся сегодня оппозицией "Шествия достоинства".

Участники шествия отметили, что будут бороться до конца, до тех пор, пока премьер- министр Никол Пашинян не подаст в отставку. Шествие закончилось на площади Республики, где был развернут большой флаг Армении.