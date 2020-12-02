Среда, 2 Декабря 2020 12:40

АрмИнфо.В следующий раз армянское общество будет значительно внимательнее относиться к объекту собственного выбора. Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

"Я не думаю, что наша нация устрашена тем, что произошло в последние пару месяцев. Для народа, пережившего геноцид - это не может являться поводом для страха. Две трети нашей нации проживает вне Армении. Это позволяет нам реализовать внутри нашей страны то, что мы хотим, посредством получения при этом мощной внешней поддержки. Мы выберем новую правящую партию, правительство, премьера. Не понравится, выберем других", - заметил он.

Подчеркивая отсутствие четких, выверенных путей, успешных ситуаций, которые можно с точностью спроектировать на Армению, социолог убежден в невозможности применения опыта того или иного общества. По его оценкам, невозможно взять и применить в Армении тот же сингапурский опыт. Причем, как полностью, так и частично. Тем не менее, взять на вооружение принципы возможно вполне.

В возникшей внутриполитической ситуации Саркисян придает важность факту поиска гражданами Армении новых людей, новых политических лиц. По его оценкам, идти за нынешней властью или за ее предшественниками люди больше не собираются. Меж тем, сам факт поиска, на его взгляд, уже является признаком работы мозга, что уже является положительным фактором.

"Ситуация отсутствия выбора, отсутствия альтернативы для нас далеко не нова. Ту же картину мы наблюдали в годы правления Сержа Саргсяна. И сегодня мы вновь вернулись к необходимости осознания собственных гражданских желаний. Чего мы хотим для себя, своей семьи, своей страны, куда мы хотим идти? И лишь сформулировав для себя ответы на эти вопросы, мы можем выбрать в лидеры одного из кандидатов", - подчеркнул он.

Напомнив, что армянский народ последние сотни лет никто и никогда не спрашивал о его пожеланиях и предпочтениях, социолог подчеркнул невозможность изменения этой ситуации без прихода осознания, что власть всего лишь является наемным работником. "Мы должны понимать, что премьер-министр - это всего лишь человек, обслуживающий наши интересы и получающий за это от нас зарплату. Мы выбрали Никола Пашиняна, а он не оправдал нашего доверия. Но ведь жизнь на этом не заканчивается. И теперь нам предстоит сделать новый выбор до тех пор, пока мы не выйдем на того, кто нам нужен. А Пашиняну предстоит уйти и не мешать этому выбору", - подытожил социолог.