Вторник, 1 Декабря 2020 13:01

АрмИнфо.Урегулирование текущего внутриполитического кризиса в Армении требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Однако, чтобы Пашинян ушел необходим новый <Пашинян>. Урегулирование подобных кризисных ситуаций, как правило, требует появления именно таких неожиданных политических фигур. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политический аналитик Вадим Дубнов.

"При этом, то, откуда взять этого самого нового Пашиняна сегодня непонятно. Возможно, пока что мы просто не представляем возможных в этом направлении сценариев. И я не исключаю подключения к этому вопросу Москвы. Хотя я откровенно не понимаю, для чего это может быть нужно Москве. В этом свете, я склонен считать, что имя будущего премьера на внеочередных выборах все же будут определять граждане Армении", - отметил он.

В свете появления российского присутствия в Арцахе и ослабления переговорных позиций Армении, аналитик зарегистрировал изменения в армяно-российских отношениях в качестве состоявшегося факта. Тем не менее, Дубнов эти изменения драматическими не считает, поскольку так или иначе Ереван никогда и ни в каком вопросе не отвечал Москве отказом. Россия в свою очередь, на его взгляд, никогда этим не злоупотребляла.

По оценкам эксперта, сегодня Россия не имеет намерений получить от Армении чего-то такого, что бы можно было использовать в качестве ресурса в том или ином направлении. И в свете отсутствия противоречащих армянским интересам требований Москвы, драматических изменений в вопросе суверенитета Армении ожидать не приходится.

Комментируя намерения России относительно, фактически находящегося под ее контролем Арцаха, Дубнов оценил текущую ситуацию как весьма сложную и двойственную. На его взгляд, на данном этапе Арцах частично находится в статусе Южной Осетии. По прогнозам аналитика, в будущем Армения будет заниматься административными вопросами Арцаха. Брать на себя эти вопросы Москве незачем.

"В этом свете, скорее будет установлено какое-то подобие российского протектората над Арцахом. Думаю, что, скорее всего, это будет сделано по приднестровской модели, хотя и здесь будет участие Армении. Оценивать стабильность подобной перспективы пока что сложно. Но на сегодняшний день она устраивает всех. Конечно, в будущем не приходиться исключать и раздачи населению Арцаха российских паспортов, однако, я все же думаю, что все завершится <Приднестровьем>", - подытожил российский аналитик.