Понедельник, 30 Ноября 2020 15:43

АрмИнфо. В офисах первого и второго президентов Армении жестко отреагировали на сегодняшние высказывания премьер-министр РА Никола Пашиняна по части несостоявшегося визита экс-президентов Левона Тер- Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву.

Так, пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян на просьбу журналистов прокомментировать высказывания Пашиняна на своей странице в Facebook, в частности написал: "Левон Тер-Петросян считает бессмысленным комментировать душевные конвульсии, гибельной для нации. Что хочет пусть несет. Все равно у него нет никакой возможности для оправданий. Армянский народ его никогда не простит".

В свою очередь руководитель офиса второго президента Роберта Кочаряна Виктор Согомонян отметил, что после публикации Пашиняна он раздумывал отвечать или нет.

"Но в связи с записью Пашиняна вспомнил одну историю. Так, один человек спрашивает друга: это правда, что наш сосед выиграл в лотерею автомобиль? Тот отвечает, что почти. Только не сосед, а его брат, и не в лотерею, а в казино, и не автомобиль, а квартиру, и не выиграл, а проиграл. Ложь и фальсификации неотделимы от Никола", - написал Согомонян.

Сегодня, премьер-министр РА Пашинян представил свою версию несостоявшегося визита Кочаряна и Тер-Петросяна в Москву. Он сообщил, что Второй и третий президенты Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян 20 октября предложили организовать встречу нынешних и бывших руководителей Армении и НКР, которая стала бы выражением национального единства во время войны.

"После некоторых обсуждений я согласился. Аркадий Гукасян и Бако Саакян на нашей следующей встрече сказали, что в этой идее есть одна тонкость. Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву, провести там встречи на высшем уровне, а наша встреча будет организована после их возвращения и станет своего рода обменом информации, более содержательным обсуждением ситуации. Я сказал, что я не против. Даже предоставлю правительственный самолет, пусть поедут, встретятся и вернутся. Однако после моего согласия бывшие президенты Карабаха подняли и другой вопрос. Они сказали, что мне необходимо выступить посредником, чтобы президент России Владимир Путин принял Тер-Петросяна и Кочаряна в качестве специальных посланников.

Я ответил следующее. Я в постоянном контакте с президентом России. Бывают дни, когда по пять-шесть раз говорю с ним по телефону. Он спросит меня, о чем те должны говорить с ним, чего я не могу сказать ему напрямую и говорю это через специальных посланников. Что я должен ему ответить?

Я предложил другой вариант. Тер-Петросян и Кочарян совершат официальный визит в Москву в качестве ушедших в отставку президентов, где они будут гостями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который также является заместителем председателя Совета безопасности России, и в рамках визита попытаются организовать встречи вежливости с президентом РФ, с главой МИД и с другими высокопоставленными лицами.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян ушли, пообещав обсудить этот вариант с Тер-Петросяном и Кочаряном. Оказалось, что предложенный мною вариант не очень заинтересовал последних.

В таком случае, чего они от меня хотят? Они уже договорились поехать в Москву и встретиться с ним. Тогда оказалось, что дело было в паспорте Кочаряна, который находится в суде. Я сказал, пусть они обратятся в суд, я попрошу прокуратуру не возражать против возвращения паспорта. Так и произошло. Суд вернул Кочаряну паспорт, но Тер-Петросян и Кочарян не вылетели в Москву".

Стоит также подчеркнуть, что заместитель председателя Армянского национального конгресса Левон Зурабян ранее заявил, что Пашинян так и не предоставил экс- президентам мандат на ведение переговоров.

30 октября стало известно, что первый и второй президенты Армении - Левон Тер- Петросян и Роберт Кочарян планируют поехать в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. В тот же вечер было сообщено, что визит не состоится из-за того, что Кочарян заболел коронавирусом.