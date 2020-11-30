Понедельник, 30 Ноября 2020 13:39

АрмИнфо. СНБ Армении в связи с заявлениями главы партии "Национальная повестка", бывшего советникa президента РА по вопросам национальной безопасности Гарника Исагуляна обратилась в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Исагулян заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян организовал революцию на средства, полученные из Азербайджана и Турции. По словам последнего, деньги из посольства США в Грузии в Армению доставляли глава Совбеза Армении Армен Григорян, глава парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц, ряд депутатов парламента и супруга премьера Анна Акопян.

Исагулян уверял, что премьер знал о том, что военные действия начнутся еще за полтора месяца, но не стал ничего предпринимать, напротив, он намеренно вел страну к капитуляции.

"В Службе национальной безопасности РА нет информации о достоверности заявлений, сделанных в ходе упомянутой пресс-конференции. Вместе с тем сообщаем, что 25 ноября 2020 года Служба национальной безопасности обратилась в прокуратуру РА в связи с заявлениями Исагуляна в ходе данной пресс-конференции.

Более того, мы призываем людей и организации, которые имеют собственное представление о функциях органов национальной безопасности РА и по понятным причинам не владеют информацией в рамках своих полномочий, воздерживаться от публикаций, вводящих в заблуждение общественность, провоцирующих внутреннюю напряженность и подрывающих авторитет государственных структур.

Вместе с тем сообщаем, что в случае продолжения практики распространения дезинформации и клеветнических новостей об органах национальной безопасности, либо высокопоставленных лицах будет начат соответствующий правовой процесс", - подчеркивается в сообщении СНБ.