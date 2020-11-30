Понедельник, 30 Ноября 2020 12:18

АрмИнфо.Правительство должно уйти в отставку. Об этом в ходе встречи с представителями армянской общины России заявил президент Армении Армян Саркисян. По его словам, в Армении сейчас не один, а целый ряд кризисов, в том числе и эмоционально-психологический.

"Мы все понимаем, что удар нанесен не только по государству, но и по каждому армянину. Эту ношу будем нести не только мы, но и наши дети, внуки. Сейчас мы стоим на коленях, с которых должны встать. После всего происшедшего, правительство должно уйти в отставку. Сейчас в стране очень много проблем. Сильный политик может и вернуться. Армения нынче вовсе не та, что 2018 году, и выход из нынешней ситуации - Но сейчас Армения совсем другая страна, нежели в 2018 году, и выход из нее провести внеочередные выборы и сформировать правительство народного согласия. сформировать правительство народного согласия. Это вовсе не значит, что у каждой партии должен быть свой министр. Напротив, в новое правительство должны войти специалисты. Такое правительство должно проработать полгода или год до очередных выборов в Национальное собрание. Также необходимо провести референдум и внести изменения в Конституцию, поскольку на сегодняшний день она далеко не идеальна. ",- подчеркнул президент.

В ходе встречи президент также отметил, что сейчас армяне всего мира переживают сложные времена. "У нас очень много потерь, это не только потери территорий Арцаха, а в первую очередь человеческие потери. У нас есть дружественные отношения со многими странами, нашим самым верным союзником является Россия, но у нас есть друзья и в арабских странах. Я встречался с представителями армянской общины в арабских странах. Многие были рассержены, многие были расстроены. Но я отмечал, что хоть мы и проиграли битву, но мы обязаны встать с колен.

И сегодня не время разделять друг друга на "черных и белых". Сейчас время объединиться и идти вперед", - подчеркнул президент.

Саркисян заметил, что мы жили славой 1994 года. "У Азербайджана и Турции были дроны, они со времен 90-ых активно вооружались, а мы нет. Мы говорили о том, что наша армия была самой сильной в регионе, но не вооружались так интенсивно как противник. Однако, следует учитывать, что следующая война будет уже с использованием искусственного интеллекта.

У нас есть в том числе и демографическая проблема. В Арцахе в 90-ые годы проживало 147.000 армян, в 2020 там - 122.000. Если бы у нас была другая нация, там проживало бы больше миллиона людей, следовало заселить эту территорию",- подчеркнул он. Саркисян отметил, также, что сейчас идет серьезная информационная война. "Азербайджанцы и турки готовились к ней. А мы нет, и сейчас эта информационная война продолжается. Они атакуют нас, а мы продолжаем атаковать друг друга",- заметил президент, подчеркнув, что сейчас необходимо провести аудит ошибок и сделать выводы.