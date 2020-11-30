Понедельник, 30 Ноября 2020 10:22

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин лично занимается вопросом армянских пленных, находящихся в Азербайджане. Об этом сообщил председатель Союза армян России Ара Абрамян.

"Мы обязаны заняться этим вопросом. Я встречался с помощником президента по международным вопросам Юрием Ушаковым. Первым делом мы представили эту проблему. Мы написали письмо президенту, получили ответ. Сегодня президент Российской Федерации лично занимается этим",

- сказал Абрамян, отметив, что они обязуются решить этот вопрос в скорейшем времени и будут последовательными в этом вопросе.

Также пресс-служба САР сообщает, что делегация во главе с Ара Абрамяном в Ереване встретилась с послом России в РА Сергеем Копыркиным.

На встрече затрагивался ряд актуальных вопросов, в частности, связанных с удержанием в Азербайджане пленных армян. Копыркин обещал сделать все возможное, со своей стороны, чтобы данный вопрос сдвинулся с места.

Абрамян поблагодарил Сергея Павловича и в его лице Россию, ее руководство и российских миротворцев за усилия по прекращению кровопролитной войны и гуманитарную миссию.