Суббота, 28 Ноября 2020 15:46

АрмИнфо. В ходе митинга творческой интеллигенции актер Грант Тохатян предложил всем армянам мира написать письма правительствам своих стран, защитникам прав человека, Красному кресту, в ООН во все организации, у которых есть хоть маленькая возможность надавить на официальный Баку для возвращения Армении военнопленных и тел погибших солдат.

“У меня есть информация, пока она не подтверждена, но такая практика была применана Азербайджаном во время первой арцахской войны. Власти АР продают наших военнопленных, это самое ужасное, что может с ними произойти. Пожалуста, давайте все вместе поднимем наш голос, давайте спасем наших солдат”, - подчеркнул Тохатян.

Продюссер Армен Григорян отметил, что предлагает завтра провести шествие, похожее на шествие «бессмертного полка». Он предложил завтра в 12 часов дня у Оперы провести шествие, в котором примут участие граждане Армении.

“Возьмите с собой всех военнослужащих, которые пропали без вести, которые попали в плен. Пройдемся по зданиям всех посольств, по улицам столицы Армении Еревана. Давайте поднимем наш голос”, - заявил Григорян.

Режиссер, продюсер из Гюмри Рубен Мхитарян заявил, что тоже присоединяется к завтрашнему шествию. “Я попрошу своих друзей, которые завтра намеривались провести акцию протеста в Гюмри приехать в Ереван. Так как все посольства расположены в Ереване. Есть несколько ключевых посольств, которые мы обязаны посетить. Нужно поддержать родителей пропавших военнослужащих, они должны понять, что не остались с правительством один на один.

Статусами мы не спасем наших военнослужащих, хватит нам молчать, хватит давать Азербайджану возможность превращаться все происходящее в шоу. Давайте не ходить на работу. Давайте последовательно ходить по всем посольствам, доносить свой голос до представителей ведущих стран, которые смогут предпринять активные действия и вернуть наших военнослужащих”, - заключил Мхитарян.