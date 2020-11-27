Пятница, 27 Ноября 2020 15:00

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин поддерживает интенсивный телефонный диалог с лидерами Армении и Азербайджане на фоне процесса урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что в это время в процессе карабахского урегулирования он находится в интенсивном телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана", - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.

Так он ответил на вопрос о том, состоялись ли накануне два телефонных разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с чем связана необходимость плотного контакта с ним.

Песков отметил, что Кремль дает официальные сообщения "далеко не обо всех международных телефонных разговорах президента".

Пашинян минувшей ночью сообщил, что провел два телефонных разговора с Путиным, в которых стороны затронули ряд вопросов по ситуации в Карабахе.