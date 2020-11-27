Пятница, 27 Ноября 2020 11:28

АрмИнфо.По итогам 44-дневной войны необходимо констатировать, что Израиль стал одним из заинтересованных центров силы в "приглашении" Турции на Южный Кавказ, а еще точнее в Азербайджан. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Приглашение было обусловлено стремлением Тель-Авива отвлечь Турцию от Восточного Средиземноморья. Не секрет, что Эрдоган в последнее время проводит в данном регионе весьма агрессивную политику. Меж тем, Израиль считает Восточное Средиземноморье зоной собственных стратегических интересов. И стремится к монопольному влиянию в данной зоне", - считает он.

Именно поэтому Израиль, по оценкам аналитика, приложил немалые усилия в направлении содействия азербайджано-турецкой победе в войне против Армении. Причем, отнюдь не только поставками Азербайджану вооружений. Важное значение сыграли предоставленные разведданные и политическое содействие. Все это преследовало цель придать Турции дополнительную уверенность в процессе противодействия российскому влиянию на Южном Кавказе.

По оценкам аналитика, для появления в зоне российского влияния Турции, естественно, были необходимы гарантии отдельных военно-политических акторов в их содействии ее дерзких инициативам. С этой точки зрения Израиль имел огромный вклад в процесс возникновения 44-дневной войны. Как результат от Кремля понадобились огромные усилия с целью не допустить прямого вовлечения России в военные действия, поскольку там осознавали губительные последствия подобного сценария, как для себя, так и для Турции. Таким образом, кажется, что большой региональной войны удалось избежать. В реальности Эрдогану удалось выиграть эту битву на пути строительства неоосманского султаната.

"И ожидать, что он этим удовлетворится, не стоит. Особенно с учетом того, что содействие Израиля в проникновении в зону российского влияния позволяет Анкаре считать свой тыл защищенным и инициировать прорыв на новые позиции в Черноморском регионе. Кремль уже продемонстрировал беззубость, а Израиль заинтересованность в освобождении бассейна Восточного Средиземноморья от турецких поползновений. Соответственно, ответ на вопрос, почему Эрдоган должен остановиться в подобной ситуации причин для логически обоснованного опровержения не содержит", - подытожил аналитик.