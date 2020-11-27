Пятница, 27 Ноября 2020 00:45

АрмИнфо.ЕС должен ввести жесткие санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме и действий в Средиземном море.

Резолюцию с таким призывом принял Европарламент большинством голосов. На пленарной сессии в поддержку документа высказался 631 депутат, лишь трое проголосовали против, 59 — воздержались.

Парламентарии призвали Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и подчеркнули, что долгосрочное урегулирование конфликта будет возможно в результате переговоров.

Отмечается, что диалог подрывает решение Турции «открыть» бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра.

Брюссель также раскритиковал действия Турции в Ливии, Сирии и прямую поддержку Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, передает Росбалт.

Напомним, что Анкара не только открыто поддерживала военную агрессию Азербайджана против Арцаха, развязанную 27 сентября, но принимала активное участие в боевых действий. Более того, Турция вербовала и перебрасывала наемников с Ближнего Востока в зону конфликта, о чем заявляли и лидеры ряда держав.