Четверг, 26 Ноября 2020 18:44

АрмИнфо. За 8 лет депутатской деятельности я неоднократно возвращался к вопросу признания Республики Арцах. Об этом 26 ноября в ходе брифинга журналистам сказал лидер фракции <Просвещённая Армения> Эдмон Марукян.

Он рассказал, что на протяжении этих лет депутат Заруи Постанджян представляла проект о признании Арцаха, однако последний не был принят. <Нам off-records говорили, что страны- сопредседатели Минской группы ОБСЕ против признания Арцаха>, - сказал Марукян, отметив, что после этого с их стороны вновь предпринимались попытки, которые получали аналогичный исход. Депутат сообщил, что данная инициатива не была одобрена и во время апрельской войны в 2016 году, с той же формулировкой, что страны-сопредседатели против.

<Если это правда, то пусть власти Армении, которые управляли страной за последние 27 лет ответят на вопрос, действительно ли страны-сопредседатели выступили против признания Арцаха. Если да, то почему никто никоим образом не отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина?>, - подчеркнул он.

Марукян также напомнил, что на специальном заседании 27 сентября, когда в стране было объявлено военное положение, он также поднял вопрос о признании Арцаха: <Я сказал премьер- министру, что ранее мы не признавали Арцах, поскольку боялись, что это решение может обернуться войной. Но война уже началась. Может настало уже время сейчас признать Арцах? На что Никол Пашинян ответил, что данный вопрос войдет в повестку>.

Через определенное время, как отметил Марукян, представили разных политических сил обращались к нему с предложением провести слушания в парламенте о признании Арцаха. <Я связался со спикером Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который одобрил это предложение, однако попросил повременить, чтобы не навредить ходу войны. То есть все наши инициативы по этому вопросу не увенчались успехом>, - заметил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин днями ранее подробно объяснил в эфире <Москва. Кремль. Путин>, почему Россия не оказала прямую военную помощь Армении, несмотря на то, что она является членом ОДКБ. Путин пояснил, что Азербайджан начал войну против Нагорного Карабаха, бои велись только на его территории, тогда как сам Ереван так и не признал Нагорно-карабахскую республику.