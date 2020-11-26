Четверг, 26 Ноября 2020 18:11

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал странными высказывания главы МИД Германии по договоренностям по Нагорному Карабаху.

Так, 26 ноября на пресс-конференции по итогам заседания коллегии Министерств иностранных дел России и Белоруссии, Лавров комментируя презентованную министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом программу председательства страны в Комитете министров иностранных дел Совет Европы (КМСЕ), отметил, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски.

"Это, наверно, уже не большой секрет, на заседании КМСЕ Хайко Масс в общем-то презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично. Много было у него и русофобских заявлений, не только в отношении республики Беларусь были претензии, но и русофобские, голословные очередные обвинения по Крыму, по Абхазии, по Южной Осетии, по Приднестровью, по Юго-востоку Украины, и достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху", - сказал Лавров.

С ноября 2020 по май 2021 года Германия возглавляет уставной орган СЕ - Комитет министров иностранных дел.