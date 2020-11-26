Четверг, 26 Ноября 2020 12:46

АрмИнфо. Предусматривающий связь Азербайджана с Нахиджеваном через территорию Армении 9-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября превратит Армению в Аджарию. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-замглавы МИД Армении, Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Навасардян.

«Грузия в свое время также пошла этим путем и уже сегодня мы видим, к чему это привело. Реализация 9-го пункта позволит Турции мирным путем проглотить Армению в течение нескольких лет. Я более чем убежден, что Армении и Турции делать что-то в одном пространстве и времени просто нечего», - подчеркнул он.

В свете подобных перспектив, дипломат оценивает 9-й пункт Заявления как весьма плохой и не исходящий из интересов Армении. Особенно в свете вполне возможных перспектив возникновения в чьей-то «светлой» голове идеи открыть границу с Турцией. В целом, он охарактеризовал документ как неправомерный в силу отсутствия его одобрения армянским народом, парламентом и Конституционным судом.

В этом свете, дипломат считает необходимым предоставление соответствующего коридора через территорию Азербайджана для связи с Россией и для Армении. Именно этого требует идея полноценного разблокирования региональных коммуникаций.

«Убежден в наличии у Турции очень далеко идущих планов. Эта страна уже сегодня превращается в аналогию фашистской Германии прошлого века. Страну, подпитываемую Западом, в частности Великобританией, с целью натравливания на Россию. Нам следует это уяснить предельно ясно, чтобы не оказаться под ногами участников этих геополитических игр», - подчеркнул он.

Пункт 9 Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября гласит: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций».