Четверг, 26 Ноября 2020 11:46

АрмИнфо.Принятая накануне резолюция французского Сената является шагом в направлении сдерживания турецкой экспансии, причем, далеко не только на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

25 ноября Сенат Франции абсолютным большинством голосов – 305 «за» 1 – «против» принял резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Арцаха. Резолюция также осуждает военную агрессию Азербайджана, осуществленную при поддержке властей Турции и иностранных наемников, а также требует немедленного отвода азербайджанских ВС и поддерживающих их формирований с территорий, занятых после начала военных действий 27 сентября.

«Оформленные в трехстороннем Заявлении от 9 ноября итоги 44-дневной войны в Арцахе продемонстрировали неспособность России противостоять экспансионной политике Турции. Эрдогановская Турция проникла в регион до этого считавшийся российской вотчиной. Подобное положение дел естественным образом вызвало серьезную обеспокоенность в европейских странах и шире на Западе в целом. Иными словами, во всех центрах силы заинтересованных в сдерживании Турции», - подчеркнул он.

Оценивая итоги 44-дневной войны как очередное нарушение геополитического баланса, на сей раз на Южном Кавказе, Сароян рассматривает резолюцию Сената Франции в качестве шага в направлении восстановления этого баланса. Более того, аналитик не исключает аналогичных шагов со стороны других европейских стран, а также определенных шагов со стороны США, также испытывающих обеспокоенность турецким экспансионизмом.

Таким образом, перспективу дальнейшего продвижения процесса признания независимости Арцаха европейскими странами, включая Францию, аналитик обуславливает ответом Турции на эти шаги. В частности, возможностью Анкары “сдать назад” на Кавказе, а еще вероятнее на Ближнем Востоке, включая Восточное Средиземноморье. В этом случае, по его прогнозам, процесс признания будет приостановлен.

“Однако, просчитывая вероятность подобного сценария, необходимо учитывать личный фактор турецкого президента. Эрдоган уже привык добиваться поставленных целей. Он привык к постоянным победам, привык к отсутствию проигрыша. В этом свете, велика вероятность, что Анкара просто не поддастся давлению и продолжит собственный экспансионизм. В этом случае Франции и Европе не придется смириться с нарушением баланса, смириться с новым региональным статус-кво”, - подытожил аналитик.

Резолюция французского Сената также предписывает правительству Франции оказать масштабную поддержку арцахцам, а также инициировать международную комиссию по расследованию военных преступлений против мирного населения Арцаха. Резолюция призывает правительство Франции приложить все усилия по возобновлению переговорного процесса, с обеспечением границ от 1994 года, а также обеспечить безопасность армянского населения и право перемещенных лиц на возвращение.