Среда, 25 Ноября 2020 16:11

АрмИнфо.Подвергнут приводу правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян. Об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Рубен Меликян.

Омбудсмен Арман Татоян в свою очередь сообщил, что группа оперативного реагирования Защитника прав человека отбыла в Центральный отдел полиции, куда доставлен Ишханян.

Ранее 20 ноября Аветик Ишханян, отмечал, что власти Армении не отменяют военное положение в стране в личных целях. По его словам,

сохранение режима военного положения после позорного поражения попросту абсурдно. Более того, акции протеста против действий властей носят мирный характер, и граждане имеют право проводить их.

Между тем применение силы со стороны полиции неправомерно. "Это первый случай, когда народ выходит, чтобы защитить свое достоинство, а правоохранители топчут его. Они не общественный порядок охраняют, а защищают проигравших. Полиция превратилась в cлужбу национального позора", - отмечал Ишханян.