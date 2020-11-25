Среда, 25 Ноября 2020 12:16

АрмИнфо. Парламент, избранный в существующих условиях в результате проведения внеочередных выборов, будет изначально провальным. Подобное мнение выразил АрмИнфо один из лидеров социально-демократической партии <Решение гражданина> Сурен Саакян.

"В текущей ситуации мы вообще выступаем против идеи проведения внеочередных выборов. Подобная позиция обусловлена рядом обстоятельств. Необходимо понимать, что предвыборная кампания на фоне пораженческого психологического состояния избирателей превратится в 12-дневный, причем бессмысленный, поиск героев и предателей. Все это будет сопровождаться столкновениями и даже жертвами. После войны у граждан накопилось немалое количество оружия - для начала необходимо разоружиться", - заметил он.

Еще одним немаловажным препятствием на пути проведения внеочередных выборов, политик считает отсутствие в стране идеологических политических сил. На этом фоне, внеочередные выборы естественным образом будут лишены всякого идеологического наполнения. Что, по прогнозам Саакяна, приведет к победе, выступающих с априори невыполнимыми обещаниями, реваншистов.

Меж тем, новое правительство, согласно политику, должно обладать способностью унимать, а не нагнетать страсти, как это делали его предшественники. При этом, в случае сохранения Никола Пашиняна у власти убедить общество в должной работе правительства будет очень сложно. Отсутствие реформ приведет к смене правительства. Проведение болезненных реформ в условиях отсутствия обратной связи с обществом, также.

Действующее правительство, по оценкам Саакяна, не оправдало надежды общества и, соответственно, провалилось еще до войны. В поствоенный же период дезориентация общества, утеря последних ориентиров и обусловленных этим проблем достигла угрожающих масштабов. В этом свете, общество нуждается в лидере, способном предложить новое начало. Лидере, чьей главной характеристикой будет верность идее и неисчерпаемая вера в возможность ее реализации.

"Меж тем, говоря о новом правительстве его, как правило, характеризуют как технократическое. Очень сомневаюсь в эффективности подобного подхода. Мы считаем, что избрание нейтрального главы этого правительства будет более жизнеспособным вариантом выхода из текущего кризиса. Этот человек не будет выдвигаться на следующих выборах. В идеале откажется от дальнейшей политической карьеры. Последнее повысит уровень доверия общества и будет приемлемым для противостоящих политических лагерей. Лишь после стабилизации ситуации и реализации ряда реформ можно будет говорить о внеочередных парламентских выборах", - подытожил Саакян.