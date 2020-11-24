Вторник, 24 Ноября 2020 19:45

АрмИнфо. Прекращены полномочия члена Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месропа Месропяна. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания РА. "На основании пункта 2 статьи 7.2 закона "Об органе регулирования общественными услугами", а также статьи 147 конституционного закона "Регламент Национального Собрания" считать полномочия члена Комиссии по регулированию общественных услуг Месропа Месропяна прекращенными", - говорится в протоколе председателя НС.

Член КРОУ Месроп Месропян 16 ноября представил прошение об отставке. Об этом говорится в заявлении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Месроп Месропян был предложен в КРОУ премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он был избран в КРОУ 30 мая 2019 года.