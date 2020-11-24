Вторник, 24 Ноября 2020 16:11

АрмИнфо. Собранные Всеармянским фондом "Айастан" финансовые ресурсы в размере 52,7 млрд драмов переданы правительству Армении. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РА.

Согласно источнику, эти средства были направлены на восстановление инфраструктур, пострадавших в результате боевых действий, а также на лечение и социальное обеспечение пострадавших. Перевод денег в госбюджет дало правительству возможность освободить дополнительные средства на расходы, связанные с военным положением. С 17 сентября

по 19 ноября необходимость в таких расходах составила 101 млрд драмов.

Отметим, что Всеармянский фонд "Айастан" с начала боевых действий 27 сентября организовал общенациональный сбор средств в рамках программы "Мы - наши границы". В рамках проекта удалось собрать $170 млн.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на экономиста Сурена Парсяна отмечало, что Всеармянский фонд "Айастан", согласно уставу, не имел права перечислять средства в госбюджет - Фонд может производить расходы только по направлениям уставных целей. Экономист подчеркивал, что ни покрытие дефицита бюджета РА, ни военные расходы не относятся к этой категории. "Денежные средства могут использоваться в рамках программ, утвержденных Фондом", - отмечал Сурен Парсян. "В целом госбюджет РА - это "котел", в котором не существует целевой направленности перечисляемых денег. Следовательно, эти суммы можно было потратить на любые цели, в том числе, на выплату заработных плат и премий", - отмечал Парсян. По его словам, собранные Арменией и Диаспорой порядка $170 млн, будут необходимы для восстановления инфраструктур Арцаха, в частности, на восстановление дорог, зданий, сооружений, школ и другие гражданские объекты, а также на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, вода, газ, интернет).