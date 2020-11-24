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АрмИнфо. Скончался председатель общественной организации <Союз орлов-смертников>, участник карабахской освободительной войны, заместителем начальника Спасательной службы МЧС, генерал-майор Аствацатур Петросян. Об этом написал на своей странице в Facebook Арарат Хандоян.
Аствацатур Петросян в 1993-2000 гг. занимал пост заместителя министра обороны Армении, в последующие годы был заместителем начальника Спасательной службы МЧС. Кавалер ордена Боевого Креста I степени. Петросяну было 67 лет.
|Послы США и ЕС провели встречу с членами Комиссии по противодействию коррупции Армении
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|Лавров и Зариф обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе
|У посольства России в Армении прошла акция родственников пропавших без вести военнослужащих
|С 24 по 29 ноября в Армении ожидается погода без осадков
|Министр экономики Армении представил заявление о своей отставке
|Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе, но стоит ли ему верить
|Ушел из жизни генерал-майор Аствацатур Петросян
|Оппозиционер: Премьер-капитулянт должен уйти
|Конгресс Испании принял очередное предложение-ходатайство в поддержку Арцаха
|Премьер-министр РА: Есть надежда на то, что удастся найти и вернуть большую часть пропавших без вести в Карабахе солдат
|Совет парламента намерен обратиться в КС для лишения главы партии "Процветающая Армения" депутатских полномочий
|Бывший судья КС Ким Балаян объявил голодовку, он обвиняет Никола Пашиняна в свержении Конституционного строя
|Глава МИД Турции: Соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону и Армении
|После боевых действий в Карабахе Фонд "1000 драм" выплатил компенсации 104 бенефициарам
|Арпине Ованнисян направит письмо докладчикам ПАСЕ по Азербайджану в связи с армянскими военнопленными
|Прогноз: Со временем <проект Карабах> позволит Москве интегрировать Азербайджан в другие проекты
|Тигран Абрамян: Нынешняя власть не может вести переговоры и достичь желаемого для армянской стороны результата
|Российский аналитик: К вынужденному вмешательству России привели игры слов в исполнении США и Франции
|СНБ: Видео с пленными, распространяемые азербайджанской стороной, зачастую не связаны с военными действиями в Арцахе
|В Армении выявлено 813 новых случаев заражения коронавирусом
|В Первопрестольном Эчмиадзине открывается офис по вопросам духовно-культурного наследия Арцаха
|Дорога на КПП "Верхний Ларс" закрыта для проезда грузовых машин
|Армен Саркисян провел переговоры с Абдаллой II
|Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил
|Структуры ООН активизируют деятельность в зоне карабахского конфликта
|Главы МИД России и Иордании обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе
|Армия обороны Арцаха призвала карабахцев не искать решения своих проблем в интернете
|В правительстве Армении проходит встреча Никола Пашиняна с родителями без вести пропавших военнослужащих
|Туркменистан принимает участие в Конференции высокого уровня по Афганистану в Женеве
|Правительства Швейцарии и Германии окажут помощь общинам Армении в преодолении экономических последствий COVID-19
|При разрыве мины в Матагисе погиб азербайджанский офицер, есть пострадавшие со стороны Арцаха и России
|У Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении новый глава
|Омбудсмен: Правительство Армении несет прямую ответственность за возвращение из азербайджанского плена наших соотечественников и нахождение пропавших без вести
|В рамках "Фонетона" удалось собрать свыше 2.1 млн.евро
|Карабахцы продолжают возвращаться в свои дома на фоне неопределенности с передачей территорий Азербайджану – на очереди вопрос Бердашена
|Создана межведомственная комиссия по делам пропавших без вести
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Посол Германии: Всестороннее и устойчивое урегулирование карабахского конфликта все еще ожидает своего решения
|Габриел Балаян покинул пост замминистра обороны Армении
|Четыре члена британской бригады скорой помощи командированы в Армению для содействия в лечении COVID19
|ЕСПЧ принял решение о применении срочной меры в отношении Азербайджана по вопросу армянских военнопленных
|У здания Минобороны возобновилась акция протеста родственников пропавших без вести военнослужащих
|Премьер-министр Армении проводит встречи с бизнесменами
|Член АРФД объявил бессрочную голодовку c требованием отставки Никола Пашиняна
|Посол Армении и замглавы МИД Ирана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В Армении выявлен 485 новых случай заражения коронавирусом
|Гематологическому центр имени Йоляна срочно требуется кровь
|СМИ: Турция пытается заселить Карабах сирийскими наемниками
|Армен Дарбинян: Необходимо создать армянскую историю успеха. История коллапса миру неинтересна
|Армения и Иран обсудили ход реализации совместных программ в сфере энергетики
|В Армении установят памятную доску экипажу вертолета Ми-24П, сбитого Азербайджаном
|Республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать продажу американского оружия Турции
|Президент Армении отправляется с визитом в Иорданию
|Аналитик: Отстранение Никола - это, прежде всего, попытка решить нерешенные вопросы в нашу пользу
|Франция начинает осуществлять программу помощи армянам Карабаха
|МИД ФР: На Франции, России и США лежит особая ответственность за Карабах
|Ле Дриан: ЕС ожидает от Турции реальных действий
|Депутат: Если армяне должны вернуться в свои дома, то почему депортированы жители 7 сел Мартакертского района
|Операция архиепископа Паргева Мартиросяна в США прошла успешно
|Читать больше
|Армен Дарбинян: Необходимо создать армянскую историю успеха. История коллапса миру неинтересна
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