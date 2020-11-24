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АрмИнфо. Бывший судья Конституционного суда Ким Балаян объявил голодовку. Об этом Балаян сообщил в беседе с журналистами. Балаян обвиняет Никола Пашиняна в свержении Конституционного строя.
"Трехсторонее соглашение является нарушением Конституционного строя. Изначально, этот документ должен был поступить в Конституционный суд, после чего КС должен был вынести заключение соответствует ли данное соглашение Конституции. После чего данное соглашение должно было ратифицировать Национальное Собрание. Я также требую отставку Пашиняна", - заметил Балаян.
Бывший глава КС заявил, что намерен продолжить голодовку до тех пор, пока его требование не будет услышано.
"Сейчас наш народ находится в очень сложном положении. Многие семьи лишились своих детей, отцов, братьев. Но сейчас, не время падать духом, мы должны продумать, какими будут наши следующие шаги. Власть должна осознать, что избравший ее народ больше не хочет, чтобы она руководила страной. В противном случае, если представители власти не уйдут, мы продолжим терпеть поражения", - заключил Балаян.
Отметим, что вчера бессрочную голодовку начал член АРФ <Дашнакцутюн>, известный телеведущий, руководитель новостного подразделения телеканала <Еркир Медиа>, бывший депутат НС РА Гегам Манукян. Он выступил с требованием отставки Никола Пашиняна. Сегодня Манукян отметил, что призывает Балаяна в силу возраста отказаться от голодовки.
Напомним, что бывший судья КС Ким Балаян является отцом судьи Давида Балаяна, посла Армении в Нидерландах Тиграна Балаяна и подавшего на днях в отставку замминистра обороны РА Габриела Балаяна.
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|Министр экономики Армении представил заявление о своей отставке
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|Совет парламента намерен обратиться в КС для лишения главы партии "Процветающая Армения" депутатских полномочий
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|После боевых действий в Карабахе Фонд "1000 драм" выплатил компенсации 104 бенефициарам
|Арпине Ованнисян направит письмо докладчикам ПАСЕ по Азербайджану в связи с армянскими военнопленными
|Прогноз: Со временем <проект Карабах> позволит Москве интегрировать Азербайджан в другие проекты
|Тигран Абрамян: Нынешняя власть не может вести переговоры и достичь желаемого для армянской стороны результата
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|СНБ: Видео с пленными, распространяемые азербайджанской стороной, зачастую не связаны с военными действиями в Арцахе
|В Армении выявлено 813 новых случаев заражения коронавирусом
|В Первопрестольном Эчмиадзине открывается офис по вопросам духовно-культурного наследия Арцаха
|Дорога на КПП "Верхний Ларс" закрыта для проезда грузовых машин
|Армен Саркисян провел переговоры с Абдаллой II
|Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил
|Структуры ООН активизируют деятельность в зоне карабахского конфликта
|Главы МИД России и Иордании обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе
|Армия обороны Арцаха призвала карабахцев не искать решения своих проблем в интернете
|В правительстве Армении проходит встреча Никола Пашиняна с родителями без вести пропавших военнослужащих
|Туркменистан принимает участие в Конференции высокого уровня по Афганистану в Женеве
|Правительства Швейцарии и Германии окажут помощь общинам Армении в преодолении экономических последствий COVID-19
|При разрыве мины в Матагисе погиб азербайджанский офицер, есть пострадавшие со стороны Арцаха и России
|У Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении новый глава
|Омбудсмен: Правительство Армении несет прямую ответственность за возвращение из азербайджанского плена наших соотечественников и нахождение пропавших без вести
|В рамках "Фонетона" удалось собрать свыше 2.1 млн.евро
|Карабахцы продолжают возвращаться в свои дома на фоне неопределенности с передачей территорий Азербайджану – на очереди вопрос Бердашена
|Создана межведомственная комиссия по делам пропавших без вести
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Посол Германии: Всестороннее и устойчивое урегулирование карабахского конфликта все еще ожидает своего решения
|Габриел Балаян покинул пост замминистра обороны Армении
|Четыре члена британской бригады скорой помощи командированы в Армению для содействия в лечении COVID19
|ЕСПЧ принял решение о применении срочной меры в отношении Азербайджана по вопросу армянских военнопленных
|У здания Минобороны возобновилась акция протеста родственников пропавших без вести военнослужащих
|Премьер-министр Армении проводит встречи с бизнесменами
|Член АРФД объявил бессрочную голодовку c требованием отставки Никола Пашиняна
|Посол Армении и замглавы МИД Ирана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В Армении выявлен 485 новых случай заражения коронавирусом
|Гематологическому центр имени Йоляна срочно требуется кровь
|СМИ: Турция пытается заселить Карабах сирийскими наемниками
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|Республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать продажу американского оружия Турции
|Президент Армении отправляется с визитом в Иорданию
|Аналитик: Отстранение Никола - это, прежде всего, попытка решить нерешенные вопросы в нашу пользу
|Франция начинает осуществлять программу помощи армянам Карабаха
|МИД ФР: На Франции, России и США лежит особая ответственность за Карабах
|Ле Дриан: ЕС ожидает от Турции реальных действий
|Депутат: Если армяне должны вернуться в свои дома, то почему депортированы жители 7 сел Мартакертского района
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