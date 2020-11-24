Вторник, 24 Ноября 2020 14:16

АрмИнфо. Бывший судья Конституционного суда Ким Балаян объявил голодовку. Об этом Балаян сообщил в беседе с журналистами. Балаян обвиняет Никола Пашиняна в свержении Конституционного строя.

"Трехсторонее соглашение является нарушением Конституционного строя. Изначально, этот документ должен был поступить в Конституционный суд, после чего КС должен был вынести заключение соответствует ли данное соглашение Конституции. После чего данное соглашение должно было ратифицировать Национальное Собрание. Я также требую отставку Пашиняна", - заметил Балаян.

Бывший глава КС заявил, что намерен продолжить голодовку до тех пор, пока его требование не будет услышано.

"Сейчас наш народ находится в очень сложном положении. Многие семьи лишились своих детей, отцов, братьев. Но сейчас, не время падать духом, мы должны продумать, какими будут наши следующие шаги. Власть должна осознать, что избравший ее народ больше не хочет, чтобы она руководила страной. В противном случае, если представители власти не уйдут, мы продолжим терпеть поражения", - заключил Балаян.

Отметим, что вчера бессрочную голодовку начал член АРФ <Дашнакцутюн>, известный телеведущий, руководитель новостного подразделения телеканала <Еркир Медиа>, бывший депутат НС РА Гегам Манукян. Он выступил с требованием отставки Никола Пашиняна. Сегодня Манукян отметил, что призывает Балаяна в силу возраста отказаться от голодовки.

Напомним, что бывший судья КС Ким Балаян является отцом судьи Давида Балаяна, посла Армении в Нидерландах Тиграна Балаяна и подавшего на днях в отставку замминистра обороны РА Габриела Балаяна.