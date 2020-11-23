Понедельник, 23 Ноября 2020 17:08

АрмИнфо. Габриел Балаян освобожден от должности заместителя министра обороны Армении. Об этом 23 ноября во время встречи с родителями без вести пропавших сообщил депутат от правящего блока "Мой шаг" Андраник Кочарян.

Меж тем СМИ сообщают, что Балаян написал заявление об уходе по собственному желанию в тот же день что и министр обороны Давид Тоноян (20 ноября).

Балаян был назначен на должность замминистра обороны после бархатной революции 2018 года.