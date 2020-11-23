Понедельник, 23 Ноября 2020 17:06

АрмИнфо. Четыре члена британской бригады скорой медицинской помощи (UKEMT) командированы в Армению для оказания помощи в лечении коронавируса нового типа (COVID19). Об этом на своей странице в Твиттер сообщает Министерство иностранных дел, сотрудничества и развития Великобритании.

Так же отмечается, что они были направлены в Армению по просьбе Всемирной организации здравоохранения для содействия в лечении тяжелобольных коронавирусом.

"Они являются частью небольшой команды под руководством UKMed_NGO, которая проведет в Армении 5 недель - обучая и консультируя", - отмечается в сообщении Министерства.

Отметим, что за минувшие сутки в Армении выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности, в республике было подтверждено 126.709 случаев коронавируса, выздоровели 95.099 человек, скончались 1.976. Было зафиксировано также 503 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 29.131 пациента.