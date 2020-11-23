Понедельник, 23 Ноября 2020 15:02

АрмИнфо.У здания Министерства обороны Армении проходит акция протеста родственников военнослужащих, пропавших без вести.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо, протестующие заявили, что хотят встретиться с бывшим министром обороны Давидом Тонояном, который должен ответить на их вопросы. В частности, они хотят получить сведения о том, что стало с военнослужащим, которые пропали в районах, которые перешли под контроль Азербайджана.

К протестующим вышел депутат, глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян. Депутат сообщил, что сегодня в правительстве будут обсуждены все эти вопросы.

"Я предлагаю вам завтра выбрать 15-20 человек и встретиться в Национальном Собрании. На встрече будут присутствовать также министры обороны и МЧС Армении. Мы обсудим дальнейшие шаги и представим вам итоги сегодняшнего обсуждения в правительстве" - предложил депутат Также Кочарян заметил, что этот вопрос будет обсуждаться также с руководством России.