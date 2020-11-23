Понедельник, 23 Ноября 2020 12:19

АрмИнфо.Посол Армении в Иране Арташес Туманян в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел ИРИ по политическим вопросам Сейедом Аббасом Аракчи проинформировал последнего о ситуации в Армении и Арцахе после принятия лидерами Армении, Азербайджана и России трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и текущих процессах.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в ИРИ, собеседники обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и поствоенным процессам, участию региональных и трансрегиональных акторов и их возможной роли в будущем.

Обсуждались направления и аспекты армяно-иранского взаимовыгодного и взаимосогласованного сотрудничества, особенно в сложившейся сложнейшей ситуации.

Была выраженная обоюдная уверенность в необходимости постоянного поддержания и укрепления контактов межу госструктурами и общественными кругами, проведения консультаций, а также активизации деятельности в текущих совместных проектах.