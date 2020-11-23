Понедельник, 23 Ноября 2020 11:50

АрмИнфо. Главное, что мы потеряли по итогам 44 дневной войны - это достоинство. Его необходимо восстановить - это наша главная задача. Подобное мнение в интервью студии РАУ выразил ректор Армяно-Российского (Славянского) университета, экс-премьер Армении, профессор Армен Дарбинян.

"И это обусловлено не только военными, но и дипломатическими процессами, качеством с которым государство Армения, армянский народ выступили во всех этих процессах- обсуждениях и проиграли. Второй итог войны - фактическое обрушение концепта развития победоносных Армении и Арцаха, которым мы руководствовались на протяжении последних 29 лет. Вывод - все необходимо начинать с нуля", - подчеркнул он.

Текущую ситуацию в Армении Дарбинян охарактеризовал как национальный, отнюдь не только политический кризис - 10 миллионов армян мира должны понять, как теперь жить, определить свои дальнейшие жизненные приоритеты. Таким естественным приоритетом ближайших десятилетий он считает строительство новой, мощной Армении посредством умножения усилий в данном направлении.

Глубинные причины поражения, на его взгляд, проявлялись давно - 44-дневная война лишь зафиксировала банкротство идеологии, идей, концептов заложенных в основу развития Армении и Арцаха последних 29 лет. И ответственность за это поражение несет все общество, поскольку именно общество избрало власть. Ответственность за несерьезное отношение к ситуации, недооценку Азербайджана, мифы, самообман, ничем не подкрепленные надежды на внешние силы и т. д.

"Как прежние, так и действующие власти, общество осознавали неизбежность войны, видели, что Азербайджан вооружается, но отнеслись к этой перспективе крайне безответственно. Соответственно, оказались к этой войне не готовы. Все это всплыло на поверхность ценой огромных, ассиметричных для армянского народа, потерь. В этом свете, обществу необходимо найти в себе силы для выхода из сложившегося коллапса. Иного пути просто нет", - отметил он.

Подписание заявления от 9 ноября профессор оценивает как неминуемый, безальтернативный, верный шаг. В отличие от его предыдущих действий. Соответственно, ответственность за ситуацию, которая привела к последней войне, с Пашиняном разделяют все его предшественники и армянское общество. "Я не верю, что Пашинян предатель, я не хочу верить в звучащие в его адрес обвинения. О готовящейся войне знали все, включая Сержа Саргсяна. Нужно быть честными", - подчеркнул он.

Решение политического кризиса профессор увязывает с отставкой премьера Пашиняна. Но отнюдь не сиюминутной как того сегодня требуют на площади - Пашинян совершенно верно считает своей миссией обеспечение необходимых условий для реализации власти народом. В этом свете, просто взять и уйти сейчас Пашинян не может, но анонсировать свою отставку, четкие пути и сроки трансфера власти, внеочередных выборов обязан. Обеспечить стабильность самолично он просто не способен, но стать гарантом перехода власти вполне.

В целом, ничего хорошего от внеочередных выборов в условиях отсутствия в Армении состоявшегося политического поля Дарбинян не ожидает, считая это исключительно вынужденной мерой. При этом, президент Армении Армен Саркисян, на его взгляд, может сделать для страны намного больше, чем он делает, или делает вид, что делает, хотя бы на уровне заявлений. "Азербайджан приобрел огромное количество вооружений и нанял международных террористов для войны с Арменией на нефтегазовые деньги, полученные от иностранных компаний. Соответственно, так или иначе, они принимали участие в вовлечении в войну террористов. И кто-то должен об этом говорить в рамках собственных конституционных полномочий", - подчеркнул он.

По оценкам Дарбиняна, власти Армении десятилетиями уничтожали, извращали политическое поле страны, сознательно предотвращая появление идеологических политических сил. В результате квазипарламенты оказывались заполненными квазипартиями. Подобное истребление адекватной политической системы было выгодно действующей власти, президентам, но не стране, что привело к ее ослаблению и отсутствию сегодня политической системы способной разрешить текущий политический кризис. Соответственно, и политическое поле, как и все остальное, предстоит создавать с нуля.

"Консолидация общества должна происходить вокруг созидательства, а не лозунгов к мести. Это путь в никуда. Наша диаспора никогда не верила и не верит властям Армении. И изменить ситуацию можно лишь консолидировав наши внутренние усилия в направлении строительства мощного государства в самой Армении. Лишь после этого Диаспора сможет реально прийти в Армению. Мы должны, наконец, создать свою историю успеха. Истории коллапса миру неинтересны. И мы имеем для этого как потенциал, так и все необходимые возможности", - подытожил Дарбинян.