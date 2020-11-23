Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 23 Ноября 2020 11:18
Марианна Мкртчян

Республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать продажу американского оружия Турции

Республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать продажу американского оружия Турции

АрмИнфо.Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США, республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать все продажи американского оружия Турции и приостановить военную помощь Азербайджану. Об этом АрмИнфо сообщили в Армянском национальном комитете Америки (ANCA).

В письме помощнику госсекретаря Кларку Куперу, который занимается курированием таких вопросов как военная помощь, продажа оружия и контроль за экспортом оружия, конгрессмен Нуньес попросил объявить о том, что правительство США "блокирует любые новые, ожидающие или обрабатываемые контракты о продаже или передаче технологий или оборудования военного или двойного назначения в Турцию или любую другую страну, которая может осуществлять их передачу третьими сторонами правительству Азербайджана".

Председатель ANCA Раффи Амбарян заявил о намерении сотрудничать с конгрессменом Нуньесом, чтобы убедиться, что Государственный департамент без промедления предпримет надлежащие меры, связанные с продажей американского военного оборудования Турции и Азербайджану, в том числе сложных частей для дронов.

ANCA - в дополнение к поддержке призывов конгрессмена Нунеса прекратить продажу оружия Анкаре и военной помощи Баку - призывает администрацию немедленно отозвать свой отказ от выполнения раздела 907 Закона о поддержке свободы, а Конгресс - отменить предоставленные Белому дому полномочия приостановить полное применение этого закона.

ANCA также призывает администрацию ввести в действие глобальные санкции Магнитского против высших руководителей правительства Эрдогана в Турции и правительства Алиева в Азербайджане, исходя из их ответственности за серьезные нарушения прав человека во время агрессии Азербайджана против Арцаха.  В

В ANCA также напомнили, что благодаря их усилиям, ряд американских компаний прекратили или приостановили поставки комплектующих в Турцию. Среди этих фирм - Garmin, Xilinx, Trimble, Beringer и ViaSat.

Поправка 907 была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.

Как сообщало АрмИнфо ранее, еще во время визита в Ереван в 2018 году тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон

Болтон, не исключил отмену 907 поправки президентом Дональдом Трампом и продажи оружия Азербайджану. Решение о приостановлении

действия пока не принято, и я не могу прогнозировать, каким оно будет по части увеличения продажи количества вооружения.  Но, ситуация такова, что Армения большую часть своего вооружения приобретает у России, Азербайджан также более 80 % закупает у РФ. Это обстоятельство, безусловно, не способствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отметил Болтон тогда.  А уже в 2019 году администрация Трампа приостановила выполнение этой поправки. В этом году ее невыполнение было продлено еще на год. 


Лента новостей
У Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении новый главаУ Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении новый глава
Омбудсмен: Правительство Армении несет прямую ответственность за возвращение из азербайджанского плена наших соотечественников и нахождение пропавших без вестиОмбудсмен: Правительство Армении несет прямую ответственность за возвращение из азербайджанского плена наших соотечественников и нахождение пропавших без вести
В рамках <Фонетона> удалось собрать свыше 2.1 млн.евроВ рамках <Фонетона> удалось собрать свыше 2.1 млн.евро
Карабахцы продолжают возвращаться в свои дома на фоне неопределенности с передачей территорий Азербайджану – на очереди вопрос БердашенаКарабахцы продолжают возвращаться в свои дома на фоне неопределенности с передачей территорий Азербайджану – на очереди вопрос Бердашена
Создана межведомственная комиссия по делам пропавших без вестиСоздана межведомственная комиссия по делам пропавших без вести
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
Посол Германии: Всестороннее и устойчивое урегулирование карабахского конфликта все еще ожидает своего решенияПосол Германии: Всестороннее и устойчивое урегулирование карабахского конфликта все еще ожидает своего решения
Габриел Балаян покинул пост замминистра обороны АрменииГабриел Балаян покинул пост замминистра обороны Армении
Четыре члена британской бригады скорой помощи командированы в Армению для содействия в лечении COVID19Четыре члена британской бригады скорой помощи командированы в Армению для содействия в лечении COVID19
ЕСПЧ принял решение о применении срочной меры в отношении Азербайджана по вопросу армянских военнопленныхЕСПЧ принял решение о применении срочной меры в отношении Азербайджана по вопросу армянских военнопленных
У здания Минобороны возобновилась акция протеста родственников пропавших без вести военнослужащихУ здания Минобороны возобновилась акция протеста родственников пропавших без вести военнослужащих
Премьер-министр Армении проводит встречи с бизнесменамиПремьер-министр Армении проводит встречи с бизнесменами
Член АРФД объявил бессрочную голодовку c требованием отставки Никола ПашинянаЧлен АРФД объявил бессрочную голодовку c требованием отставки Никола Пашиняна
Посол Армении и замглавы МИД Ирана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликтаПосол Армении и замглавы МИД Ирана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
В Армении выявлен 485 новых случай заражения коронавирусомВ Армении выявлен 485 новых случай заражения коронавирусом
Гематологическому центр имени Йоляна срочно требуется кровьГематологическому центр имени Йоляна срочно требуется кровь
СМИ: Турция пытается заселить Карабах сирийскими наемникамиСМИ: Турция пытается заселить Карабах сирийскими наемниками
Армен Дарбинян: Необходимо создать армянскую историю успеха. История коллапса миру неинтереснаАрмен Дарбинян: Необходимо создать армянскую историю успеха. История коллапса миру неинтересна
Армения и Иран обсудили ход реализации совместных программ в сфере энергетикиАрмения и Иран обсудили ход реализации совместных программ в сфере энергетики
В Армении установят памятную доску экипажу вертолета Ми-24П, сбитого АзербайджаномВ Армении установят памятную доску экипажу вертолета Ми-24П, сбитого Азербайджаном
Республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать продажу американского оружия ТурцииРеспубликанец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать продажу американского оружия Турции
Президент Армении отправляется с визитом в ИорданиюПрезидент Армении отправляется с визитом в Иорданию
Аналитик: Отстранение Никола - это, прежде всего, попытка решить нерешенные вопросы в нашу пользуАналитик: Отстранение Никола - это, прежде всего, попытка решить нерешенные вопросы в нашу пользу
Франция начинает осуществлять программу помощи армянам КарабахаФранция начинает осуществлять программу помощи армянам Карабаха
МИД ФР: На Франции, России и США лежит особая ответственность за КарабахМИД ФР: На Франции, России и США лежит особая ответственность за Карабах
Ле Дриан: ЕС ожидает от Турции реальных действийЛе Дриан: ЕС ожидает от Турции реальных действий
Депутат:  Если армяне должны вернуться в свои дома, то почему депортированы жители 7 сел Мартакертского районаДепутат:  Если армяне должны вернуться в свои дома, то почему депортированы жители 7 сел Мартакертского района
Операция  архиепископа Паргева Мартиросяна в США прошла успешноОперация  архиепископа Паргева Мартиросяна в США прошла успешно
Российские самолеты доставят военных инженеров в КарабахРоссийские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
В Карабахе восстанавливается газоснабжение потребителейВ Карабахе восстанавливается газоснабжение потребителей
Путин объяснил, почему Россия не пришла на помощь АрменииПутин объяснил, почему Россия не пришла на помощь Армении
В Карабахе увеличат группировку МЧС РоссииВ Карабахе увеличат группировку МЧС России
Арарату Мелкумяну присвоено звание Герой АрцахаАрарату Мелкумяну присвоено звание Герой Арцаха
Католикос всех армян призвал народ к единствуКатоликос всех армян призвал народ к единству
Путин: авторами текста заявления по Карабаху были все три подписавшие его стороныПутин: авторами текста заявления по Карабаху были все три подписавшие его стороны
Эммануэль Макрон: Франция желает включить трехстороннее заявление по Карабаху в рамки международного контроля Эммануэль Макрон: Франция желает включить трехстороннее заявление по Карабаху в рамки международного контроля
В Первопрестольном Эчмиадзине началась поминальная служба по погибшим в карабахской войнеВ Первопрестольном Эчмиадзине началась поминальная служба по погибшим в карабахской войне
Дипломат: Российское руководство Дипломат: Российское руководство "фантастически" использовало представившийся шанс для укрепления своих позиций в регионе
Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по КарабахуПредставитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху
Турция назвала срок пребывания своих военных в АзербайджанеТурция назвала срок пребывания своих военных в Азербайджане
В  Степанакерте  начинаются  работы по обезвреживанию неразорвавшихся  боеприпасовВ  Степанакерте  начинаются  работы по обезвреживанию неразорвавшихся  боеприпасов
Сегодня в Армении - День памяти военнослужащих, погибших в карабахской  войнеСегодня в Армении - День памяти военнослужащих, погибших в карабахской  войне
В Армении за сутки зарегистрировано 1385 новых случая заражения COVID-19В Армении за сутки зарегистрировано 1385 новых случая заражения COVID-19
Араик  Арутюнян:   В Арцах уже вернулись 25 тысяч человекАраик  Арутюнян:   В Арцах уже вернулись 25 тысяч человек
Россия передала Министерству здравоохранения Армении образы вакцин от коронавируса <Спутник V>Россия передала Министерству здравоохранения Армении образы вакцин от коронавируса <Спутник V>
Ара Айвазян планирует посетить МосквуАра Айвазян планирует посетить Москву
Ибрагим Калын обсудил с официальными представителями Евросоюза КарабахИбрагим Калын обсудил с официальными представителями Евросоюза Карабах
Шойгу провел переговоры с АлиевымШойгу провел переговоры с Алиевым
В Ереване прошли переговоры армянских и российских вице-премьеровВ Ереване прошли переговоры армянских и российских вице-премьеров
Саркисян Лаврову: Вы приехали в Армению в очень сложный, можно сказать, кризисный периодСаркисян Лаврову: Вы приехали в Армению в очень сложный, можно сказать, кризисный период
Минтруда и соцвопросов РА: Каждый день моя команда должна будет достигать новых результатовМинтруда и соцвопросов РА: Каждый день моя команда должна будет достигать новых результатов
Россия передала Армении мобильный лабораторный комплексРоссия передала Армении мобильный лабораторный комплекс
Армения и Россия подписали пакет документов, регламентирующих рамки российской миротворческой операций в  КарабахеАрмения и Россия подписали пакет документов, регламентирующих рамки российской миротворческой операций в  Карабахе
В ССС Армении возбуждено уголовное дело на основе заявлений экс-главы контрольной службы Минобороны РА Мовсеса АкопянаВ ССС Армении возбуждено уголовное дело на основе заявлений экс-главы контрольной службы Минобороны РА Мовсеса Акопяна
Лавров: Армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с РоссиейЛавров: Армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с Россией
Глава МИД Ирана может в ближайшее время посетить АрмениюГлава МИД Ирана может в ближайшее время посетить Армению
На площади Свободы начался митинг оппозицииНа площади Свободы начался митинг оппозиции
Защитник прав человека Арцаха обратился к исполнительному директору ЮНИСЕФЗащитник прав человека Арцаха обратился к исполнительному директору ЮНИСЕФ
Шойгу из Еревана отправился в БакуШойгу из Еревана отправился в Баку
Пашинян Лаврову: Для Армении сегодня ключевым вопросом является ситуация в Нагорном КарабахеПашинян Лаврову: Для Армении сегодня ключевым вопросом является ситуация в Нагорном Карабахе
Читать больше



Эксперты
Армен Дарбинян: Необходимо создать армянскую историю успеха. История коллапса миру неинтереснаАрмен Дарбинян: Необходимо создать армянскую историю успеха. История коллапса миру неинтересна
Аналитик: Борьба за участие в процессах вокруг Арцаха очевиднаАналитик: Борьба за участие в процессах вокруг Арцаха очевидна
Социолог: Спасение нации в людях, не собирающихся делать выбора между нынешними и бывшимиСоциолог: Спасение нации в людях, не собирающихся делать выбора между нынешними и бывшими
Политолог: Проблемы Армении масштабнее плана ПашинянаПолитолог: Проблемы Армении масштабнее плана Пашиняна
Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения АрменииРачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности