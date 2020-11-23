Понедельник, 23 Ноября 2020 11:18

АрмИнфо.Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США, республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать все продажи американского оружия Турции и приостановить военную помощь Азербайджану. Об этом АрмИнфо сообщили в Армянском национальном комитете Америки (ANCA).

В письме помощнику госсекретаря Кларку Куперу, который занимается курированием таких вопросов как военная помощь, продажа оружия и контроль за экспортом оружия, конгрессмен Нуньес попросил объявить о том, что правительство США "блокирует любые новые, ожидающие или обрабатываемые контракты о продаже или передаче технологий или оборудования военного или двойного назначения в Турцию или любую другую страну, которая может осуществлять их передачу третьими сторонами правительству Азербайджана".

Председатель ANCA Раффи Амбарян заявил о намерении сотрудничать с конгрессменом Нуньесом, чтобы убедиться, что Государственный департамент без промедления предпримет надлежащие меры, связанные с продажей американского военного оборудования Турции и Азербайджану, в том числе сложных частей для дронов.

ANCA - в дополнение к поддержке призывов конгрессмена Нунеса прекратить продажу оружия Анкаре и военной помощи Баку - призывает администрацию немедленно отозвать свой отказ от выполнения раздела 907 Закона о поддержке свободы, а Конгресс - отменить предоставленные Белому дому полномочия приостановить полное применение этого закона.

ANCA также призывает администрацию ввести в действие глобальные санкции Магнитского против высших руководителей правительства Эрдогана в Турции и правительства Алиева в Азербайджане, исходя из их ответственности за серьезные нарушения прав человека во время агрессии Азербайджана против Арцаха. В

В ANCA также напомнили, что благодаря их усилиям, ряд американских компаний прекратили или приостановили поставки комплектующих в Турцию. Среди этих фирм - Garmin, Xilinx, Trimble, Beringer и ViaSat.

Поправка 907 была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.

Как сообщало АрмИнфо ранее, еще во время визита в Ереван в 2018 году тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон

Болтон, не исключил отмену 907 поправки президентом Дональдом Трампом и продажи оружия Азербайджану. Решение о приостановлении

действия пока не принято, и я не могу прогнозировать, каким оно будет по части увеличения продажи количества вооружения. Но, ситуация такова, что Армения большую часть своего вооружения приобретает у России, Азербайджан также более 80 % закупает у РФ. Это обстоятельство, безусловно, не способствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отметил Болтон тогда. А уже в 2019 году администрация Трампа приостановила выполнение этой поправки. В этом году ее невыполнение было продлено еще на год.