Воскресенье, 22 Ноября 2020 15:02

АрмИнфо.Армяно-азербайджанский военный конфликт ознаменовал поражение международного права, мультилатерализма и попыток разрешения конфликтов дипломатическими способами. Об этом в ходе онлайн-дискуссии, организованной Германским обществом по изучению Восточной Европы, заявил бывший спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтер Бехлер (Швейцария), передает DW.

Российское руководство, в свою очередь, по выражению Бехлера, "фантастически" использовало представившийся шанс для укрепления своих позиций в регионе, и в результате обе стороны конфликта получили то, чего меньше всего хотели - миротворческие войска России.

В свою очередь, ЕС, по мнению швейцарского дипломата, рискует в очередной раз "потерять" Южный Кавказ. В Армении, указал он, после поражения в войне за Карабах под ударом оказался "демократический эксперимент" правительства Пашиняна, пришедшего к власти в результате мирных протестов в 2018 году.

Одновременно с этим Грузия переживает очередное внутриполитическое обострение после парламентских выборов, которые прошли 31 октября. Что же касается Азербайджана, там, по словам Бехлера, уже установлен авторитарный режим. Бывший спецпредставитель ОБСЕ в регионе считает, что, в отличие от России, ни ЕС, ни США не готовы играть в регионе более заметную роль.

Бехлер признался, что во время своей работы на должности спецпосланника ОБСЕ в 2016-2018 годах "даже представить себе не мог", что дело дойдет до военных действий. Он уверен, что этой "совершенно ненужной войны" можно было бы избежать, если бы переговорный процесс оставался в рамках Минской группы ОБСЕ.

Гюнтер Бехлер отметил крайнюю важность прекращения огня и размещения российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе. И в то же время он обратил внимание на то, что вопрос легитимизации размещения российских миротворцев в регионе с точки зрения международного права открыт - неясно, например, будет ли принята резолюция Совета Безопасности ООН или резолюция ОБСЕ об отправке российского миротворческого контингента в зону конфликта.

Открыт также и вопрос о том, будет ли продолжена работа по обсуждению будущего статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. Как выразился дипломат, бои прекратились, но открытых вопросов стало больше, чем их было до начала войны. Изначала сдержанную реакцию российских властей на боевых действия в Карабахе Бехлер расценил как часть умысла, направленного на обострение ситуации до такой степени, которая бы позволила "сильному соседу" вмешаться в конфликт и навязать свою волю обеим сторонам.

Швейцарский дипломат не сомневается, что подписанное в ночь на 10 ноября соглашение о прекращении огня будет иметь далеко идущие последствия не только для Армении и Азербайджана, но и для Турции - в том числе и из-за согласованного сторонами транспортного коридора между Нахичеванью и Азербайджаном, который позволит турецким экспортерам отправлять свои товары в сторону Китая более коротким путем, минуя Грузию.