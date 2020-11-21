Суббота, 21 Ноября 2020 17:25

АрмИнфо. Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Как сообщает РИА Новости, что стороны обсудили выполнение заявления об урегулировании в Нагорном Карабахе.

<Алиев на встрече с Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления по Карабаху и действия российских миротворцев>, - отмечает информационное агентство.

<Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается. Уверен, так будет и дальше>, - заявил Сергей Шойгу в ходе встречи с Алиевым.

Также сообщается, что в Баку прибыла российская межведомственная делегация, во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

До Баку межведомственная делегация РФ посетила Ереван и встретилась с руководством Армении. Цель визита обсуждение ситуации в зоне карабахского конфликта, разрешение гуманитарного кризиса в Арцахе, а также рассмотрение всего комплекса вопросов двусторонних отношений.