Пятница, 20 Ноября 2020 13:03

АрмИнфо.Геополитическая борьба за участие в процессах вокруг Арцаха между Западом, Россией и Турцией сегодня более чем очевидна. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай", известный российский аналитик Федор Лукьянов.

"Подобные процессы, конечно же, были вполне ожидаемы. Запад, в данном конкретном случае США и Франция имеют мандат на разрешение карабахского конфликта. И смиряться с ситуацией, в которой все рычаги оказались в руках Москвы, разумеется, не намерен. В текущей ситуации разногласия могут, как еще более углубиться, так и найти свое разрешение в виде компромиссного решения", - подчеркнул он.

В этом свете, Лукьянов напомнил, что Россия никогда не отказывалась от участия в процессах остальных членов Минской группы. При этом, неоднократно, причем на официальном уровне, упоминая о необходимости диалога с Турцией. Последняя, по сути, всегда являлась заинтересованной стороной конфликта, а не так давно вообще провозгласила себя его стороной.

По прогнозам Лукьянова, формат сопредседателей МГ ОБСЕ, судя по всему, сохранится и продолжит свою работу. Весь вопрос в степени ее эффективности и продуктивности в условиях последних изменений в регионе, в содержании переговорного стола и других сопутствующих факторов. Еще один факт - отсутствие четкого механизма сотрудничества в регионе Москвы и Анкары. Он все еще находится на стадии формирования и, соответственно, неопределенности.

"В этом свете, то как продолжатся переговоры по Арцаху, и как в них будет принимать участие все интересанты также непонятно. Мы также видим стремление Москвы не торопиться с определением статуса Арцаха. Меж тем, как Армения, Франция и США, судя по всему, стремятся начать обсуждения по данному вопросу уже сейчас. Идет весьма сложная дипломатическая игра и то чем она завершится сегодня совершенно непонятно", - подытожил Лукьянов.