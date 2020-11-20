Пятница, 20 Ноября 2020 13:02

АрмИнфо. Армянское общество разделилось на сторонников, рвущихся к власти <бывших> и сторонников власти действующей. На этом фоне, отставки премьера требуют даже не люди, а реалии. Потому, рано или поздно, она произойдет. Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

<Убежден, что в сложившихся реалиях никто, ни одна политическая сила в Армении не легитимна. Однако, в любом случае, отставка правительства должна происходить в рамках Конституции и никоим образом не посредством сбора людей на площадях. Сейчас весьма опасное время для реализации прав народа посредством уличной демократии>, - подчеркнул он.

Текущее поведение армянского общества социолог оценил как наивное, невежественное и подверженное различным манипуляциям. Меж тем, практически все легенды, которыми годами кормилось это самое общество, уже сломлены. Меж тем, новые реалии практически ни у кого не вызывают желания анализа причин своего возникновения. Более того, даже на этом фоне сторонники власти цитируют Путина. А некоторые партии забыли о существовании Конституции.

На фоне подобной утраты всеми политическими силами без исключения связи с реальностью и собственной актуальности, всем, по оценкам социолога, предстоит начинать с нуля. Однако, наделенные правом избирать граждане этого не понимают и понимать не желают. Люди продолжают искать решения в рамках имеющегося политического поля. Меж тем, люди являющиеся частью этого поля с 1994 года, дать эти решения просто не в состоянии. В противном случае они бы это сделали за последние 26 лет.

Выход из сложившейся ситуации социолог видит в отрезвлении всех и вся. В первую очередь политиков, созывающих народ на митинги. Власти, в свою очередь, необходимо представить дорожную карту по выводу ситуации на внеочередные выборы. Гражданам, в свою очередь, необходимо осознать невозможность разрешения проблем, в том числе проблемы Арцаха новыми людьми старыми методами.

<В этом свете, спасением нации представляются люди, которые сегодня не собираются выбирать ни нынешних, ни бывших. В первую очередь в силу собственной способности думать о будущем и анализировать текущую ситуацию. Проблема в том, что сегодня, за исключением небольшой думающей части в нашем обществе, вопрос о том, куда мы идем и чего, собственно, хотим, по-прежнему не стоит>, - подытожил Саркисян.