Пятница, 20 Ноября 2020 11:30

АрмИнфо. Минобороны Армении выступило с противоречивым заявлением в связи с разоблачениями, сделанными накануне экс-главой военно-контрольной службы Минобороны РФ, экс-главой Генштаба Вооруженных сил Армении, бывшим главой АО Арцаха, генерал-полковником Мовсесом Акопяном.

Так, в частности, в армянском оборонном ведомстве заверили, что мол заявления Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну. При этом возникает вполне риторический вопрос, если не соответствует действительности, то как могут содержать государственную тайну?

В заявлении Минобороны Армении также отмечается, что в заявлениях Акопяна также содержится информация о международном сотрудничестве Армении в оборонной сфере, разглашение которой ставит под угрозу обороноспособность страны.

"Акопян, который лишь короткий период, всего лишь полгода занимал должность начальника департамента военно-контрольной службы Минобороны Армении и ставил свою подпись под соглашениями о приобретении вооружения, теперь пытается создать впечатление, будто ведомство только при нем приобрело оружие и боеприпасы, эффективно использованные против противника. Это, мягко говоря, не соответствует реальности.

И даже если под соглашениями о приобретении указанных вооружений есть подпись Мовсеса Акопяна, более чем очевидно, что переговоры по их приобретению начались давно. Как минимум, нечестно приписывать себе весь этот процесс", - говорится в заявлении МО РА. Кроме того, по заверению Минобороны РА, указанные Акопяном виды вооружения, периодически приобретаются армянской стороной, и не носят разовый характер.

"Бывший начальник Генштаба ВС Армении делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру Вооруженных сил и особенности воинских

частей. Это совершенно секретная информация, разглашение которой предполагает уголовное наказание. В частности, согласно статье 23 Закона РА "О государственной и служебной тайне" права граждан, имеющих право доступа к конфиденциальной информации, могут быть ограничены до момента раскрытия ими информации, предусмотренной законом. Другими словами, даже если Мовсес Акопян больше не считается должностным лицом Минобороны, это не означает, что он может разглашать государственную тайну", - отметили в МО РА.

В МО РА также отвергли утверждения Акопяна по части неэффективности систем "Оса", а также заявления о том, что у армянской стороны нет ракет для истребителей Су-30 СМ, которые были приобретены после бархатной революции. В МО РА также назвали очевидной ложью тот факт, что на третий день войны была прекращена мобилизация в ВС, и что сводка с передовой была на 100% ложью.

"В Минобороны четко осознают, что в ходе развязанной войны против Арцаха в действиях армянской стороны был допущен ряд ошибок и недостатков, которые в настоящее время детально анализируются. Это ошибки и недоработки, некоторые из которых носят концептуальный характер, за которые ответственность несет и бывший глава Генштаба Мовсес Акопян, как минимум за период своего пребывания на посту. Тем не менее, мы убеждены, что лицам, которые много лет служили в системе обороны страны и занимали высокие посты, неуместно выдвигать откровенные обвинения, оторванные от реальности и продиктованные велением времени, или иными мотивами, против учреждения, которое продолжает выполнять самую важную миссию по обеспечению безопасности страны", - подытожили в МО РА.

Отметим, что уже бывший начальник Службы военного контроля Минобороны Армении, бывший командующий Армией обороны, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РА Мовсес Акопян, который накануне подал в отставку, рассказал сегодня журналистам о неграмотной организации мобилизации в ВС РА в ходе боевых действий, нецелевых закупок вооружения, о

конфликте с женой премьер-министра РА, из-за которого его отстранили от работы, из-за несвоевременного обращения за помощью к России во время боевых действий и многом другом. Откровения генерала Акопяна в какой-то мере проливают свет на плачевные последствия этой войны для армянской стороны.