Четверг, 19 Ноября 2020 15:36

АрмИнфо. Евросоюз считает, что необходимо возобновить политические переговоры по статусу Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

"ЕС считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха", - отмечается в заявлении.

Евросоюз намерен внимательно следить за выполнением положений соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, особенно за работой мониторингового центра России и Турции.

Боррель заявил, что ЕС призывает к полному и скорейшему выводу всех иностранных боевиков из района нагорно-карабахского конфликта. "ЕС настоятельно призывает все региональные субъекты воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня. ЕС также призывает к полному и скорейшему выводу всех иностранных боевиков из региона", - говорится в заявлении.

Французский президент Эмманюэль Макрон на саммите ЕС в начале октября заявил о фактах переброски Турцией сирийских боевиков в Нагорный Карабах. Первым об этом заявил глава СВР России Сергей Нарышкин.

После всего этого Брюссель призвал Анкару не вмешиваться в конфликт и содействовать его урегулированию.