Четверг, 19 Ноября 2020 14:45

АрмИнфо. Существующие сегодня в Армении проблемы по своим масштабам существенно превосходят планы премьер-министра Никола Пашиняна по выводу страны из текущего состояния. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

<Условная <дорожная карта> премьер-министра, по большому счету, представляет собой компиляцию двух различных, подлежащих имплементации, элементов. Речь идет о том, что к имеющимся социальным проблемам прибавились поствоенные проблемы, которые нужно решать, причем немедленно, просто для возвращения страны к нормальной жизни>,

- подчеркнул он. 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил намерение провести в стране полномасштабные реформы. Назвав себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию, он подчеркнул, что и ответственность за ее преодоление и утверждение в Армении стабильности и безопасности также лежит на нем.

Среди ближайших задач правительства: возобновление мирного процесса в формате сопредседателей МГ ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания. Восстановление нормальной жизни в Арцахе, жилых и общественных зданий и инфраструктуры. Социальные гарантии военнослужащим с ограниченными возможностями, немедленное возвращение пленных военнослужащих и мирных жителей, обеспечение им социальных гарантий. А также армейские реформы, преодоление коронавируса и устранение его последствий, демографические проблемы. Пашинян озвучил необходимость изменений в Избирательном кодексе и законе "О партиях", создания института специализированных судей, применения закона о конфискации незаконного имущества.

По оценкам политолога, <социальная> часть предложений Пашиняна являлась частью предвыборной программы еще пашиняновского блока <Мой шаг>. Меж тем, на взгляд Искандаряна, разрешением проблем социального характера все последние 2.5 года должны были заниматься местные власти и государственные ведомства. В этом свете, Искандарян усматривает большую разницу между проблемами, озвученными Пашиняном и подлежащими немедленному разрешению. По его оценкам, сегодня более важно и приоритетно достижение политического согласия. Политолог характеризует ситуацию в Армении как, сопровождаемый расколом общества, политический кризис. И, по его прогнозам, ситуация будет лишь усугубляться.

<Сейчас военные возвращаются с фронта, дома арцахцев разрушены, людям некуда идти, потому что их дома остались на захваченной Азербайджаном территории. Все это усугубляется экономическим кризисом. В этом свете, приступать к решению проблем, обозначенных премьером в своем плане, безусловно, необходимо. Однако, лишь консолидировав, причем политически, армянское общество. Урегулирование острого политического кризиса в стране, на мой взгляд, - все-таки приоритет>, - подытожил Искандарян.