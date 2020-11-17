Вторник, 17 Ноября 2020 15:16

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать заявление премьер-министр РА Никола Пашиняна по части того, что сегодня приоритетом должно стать международное признание Арцаха.

Так, 17 ноября в Москве на совместной пресс-конференции с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером глава МИД России Сергей Лавров отвечая на соответствующий вопрос, в частности, сказал: "Вы знаете, я не могу комментировать интерпретации, которые оторваны от содержания заявления трех лидеров от 9 ноября. В этом заявлении изложено всё, о чем договорились. Всё то, что добавляется сверху тем или иным действующим лицом является его или ее ответственностью. Мы отвечаем за это. Сейчас, мы не видим каких либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то, заявление, которое было выпущено".

Вместе с тем Лавров констатировал, что в Армении сейчас идут непростые дискуссии, но 17 партий, которые объединились для того, чтобы поддерживать интересы своей страны однозначно высказались против каких-либо попыток это заявление ревизовать. По его словам, Россия исходит из этого и будет делать всё, чтобы таких попыток не было, или они по крайне мере они не увенчались успехом.

Коснувшись вопроса возвращения беженцев, и вывода войск, российским министр еще раз подчеркнул, что всё подробно прописано в документе, и лидеры Армении, Азербайджана и РФ имеют четкое понимание необходимости выполнения этих договоренностей.

"Азербайджанские и азербайджанские беженцы должны возвращаться в места своего традиционного проживания в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В безопасности, добровольно, и конечно же, им должна быть оказана помощь в обустройстве на местах своего прежнего проживания. Тем более, в тех случаях, когда эти места подвергались боевым действиям и необходимы восстановительные работы",

- сказал он, добавив, что об этом сегодня говорилось с главой МККК. В этой связи он вновь указал роль международных организаций в этом вопросе, заявив о готовности российской стороны оказывать всяческое содействие.