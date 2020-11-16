Ранее, в отставку подал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Перед тем, как стало известно об этом, МИД Армении сообщил, что ни на каком этапе не рассматривался вопрос передачи Азербайджану Шуши, тем самым фактически уличив во лжи премьер- министра Никола Пашиняна, который утверждает, что этот вопрос был на повестке переговоров.

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