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АрмИнфо. Посол по особым поручениям МИД Армении, бывший глава внешнеполитического ведомства Арцаха Карен Мирзоян подал прошение об отставке.
Ранее, в отставку подал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Перед тем, как стало известно об этом, МИД Армении сообщил, что ни на каком этапе не рассматривался вопрос передачи Азербайджану Шуши, тем самым фактически уличив во лжи премьер- министра Никола Пашиняна, который утверждает, что этот вопрос был на повестке переговоров.
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|Следующий митинг оппозиции пройдет 18 ноября в 17:00 часов на площади Свободы
|Ванецян назвал политическим заказом возбужденное в его отношении уголовное дело
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|Президент Армении встретился с группой жителей Гадрута
|Андраник Кочарян: Для выхода из сложившейся ситуации необходимо найти политическое решение
|Герой Арцаха обвиняет в капитуляции военно-политическое руководство Армении и Арцаха
|Первый Омбудсмен: Сегодня, лицо занимающее пост премьерa Армении, должно быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с УК РА
|Российские спасатели прибыли в Степанакерт
|На площади Свободы стартовал митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна
|Никол Пашинян заявил о необходимости реформ в армии
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|Пашинян: Руководство Армении ведет переговоры о проблеме террористов в Арцахе с Россией и Францией
|Вице-премьер Армении отказался комментировать внутриполитическую ситуацию в стране и в правящей фракции <Мой шаг>
|Премьер: Если бы у нас была бы хоть малейшая возможность сохранить Шуши, мы бы сохранили
|Никол Пашинян: Люди, говорившие <ни пяди земли врагу>, даже не пытались благоустроить Арцах
|Путин и Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|МО РФ: Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения
|Гагика Царукяна хотят лишить депутатского мандата
|Премьер-министр: Разговоры о том, что в случае моей отставки война бы прекратилась, всего лишь миф
|Туркменистан активизирует сотрудничество с Европейским Союзом
|Политсовет 17 политических партий Армении выступили за отмену в стране режима военного положения
|МИД Армении опровергает премьера по вопросу сдачи Шуши
|Премьер-министр решил уволить главу МИД Армении
|Прокуратура Армении призвала воздержаться от попыток вовлечения правоохранительной системы в политические процессы
|Никол Пашинян: Все политические силы страны должны осудить насилие
|Пашинян: Мы сделали выбор в пользу войны, но наш выбор, увы, не увенчался успехом
|У здания Министерства обороны Армении собрались родители солдат, пропавших без вести
|В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан
|Премьер-министр: Сегодня откроется коридор в Арцах через Лачин, который будет действовать без перебоев
|Премьер-министр Армении не намерен подавать в отставку
|В ходе войны в Нагорном Карабахе премьер-министр РА находился почти в ежедневном контакте с президентом России
|Артак Давтян покинул должность главы ВПК Армении
|Никол Пашинян в парламенте выразил сожаление, что на встречу не явились представители оппозиции
|Вице-премьер Армении проводит закрытую встречу с представителями фракции "Мой шаг"
|ППА сообщила о повестке возможной встречи с Николом Пашиняном
|Премьер-министр РА: Войны можно было избежать, если бы армянская сторона согласилась вернуть Азербайджану 7 районов, в том числе, и Шуши
|Тегеран: Северо-западные границы Ирана не изменились
|В ходе военных действий в Арцахе погибло 46 сотрудников СНБ Армении, 191 получили ранения
|Армения в гостях обыграла Грузию в матче Лиги Наций УЕФА
|Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
|Премьер: Ведется работа по выяснению судьбы нескольких сот пропавших без вести солдат
|В Турции задумались над отправкой военных в Азербайджан
|Никол Пашинян: Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть со всей остротой положен в основу переговорного процесса
|Президент Армении выступит с посланием к народу
|Араик Арутюнян выразил обеспокоенность в связи с политическими процессами в Армении
|В Минобороны Армении рассказали, когда пойдут в отпуск военнослужащие, принимавшие участие в войне
|Армения и ОАЭ определили основные направления развития сотрудничества
|Суд принял решение не арестовывать Ваграма Багдасаряна
|Премьер: С мая 2018 года переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта преодолел точку невозврата
|Несколько депутатов "Мой шаг" заявили о намерении покинуть фракцию и сложить мандат
|В Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 117 886 человек
|Никол Пашинян: Общественность Армении по известным причинам сегодня находится в напряженном состоянии
|Омбудсмен Армении призвал государственных лиц воздержаться от заявлений, разжигающих ненависть в обществе
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|Читать больше
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