Понедельник, 16 Ноября 2020 13:33

АрмИнфо. В интервью АрмИнфо арцахский эксперт в сфере безопасности, экс-советник главы МИД Арцаха Рачья Арзуманян комментирует геополитические аспекты и фон 44-дневной войны. Делится видением будущих возможных внутриполитических и внешнеполитических импульсов вокруг Армении и Арцаха.

Рачья все эти 44 дня Вы находились в Арцахе – в самом эпицентре событий. Поделитесь Вашей оценкой произошедшего. Как стало возможно поражение армянской армии, что этому способствовало?

На мой взгляд, нам как народу будет правильнее признать факт своего поражения в войне организованной Турцией, Россией и Азербайджаном. Необходимо понимать, что данная война стала конкретной, совместной инициативой двух центров силы. Выиграть войну в подобной, изначально спланированной ситуации, Армения по определению не могла. Против подобной силы, причем далеко не только военной, мы были обречены на поражение. И нам необходимо это осознать. Нам также необходимо понять, что речь идет о военном поражении. Это не геноцид, об уничтожении армянского народа речи в этот раз не шло. Мы сражались, наши воины сражались за исход войны. Война продемонстрировала принципиально отличную от столетней ситуацию, продемонстрировала блестящую армию, блестящий армянский народ, сплотившийся с целью выиграть эту войну. И не наша вина в том, что силы были столь неравны. Поэтому я не считаю, что в эти 44 дня произошло что-то фатальное для нашего народа. К следующей войне мы подготовимся, и сыграем совершенно по-иному.

Война закончилась лишь пару дней назад, но уже сегодня мы слышим, адресованные арцахцам, призывы к возвращению. Правильно ли закономерное возвращение наших соотечественников в свои дома с геополитической точки зрения?

Необходимо осознать, что Арцах сегодня разделен между Турцией и Россией. Соответственно, участие арцахцев в этом разделе и тем самым его легитимации считаю неправильным. В этом свете, считаю необходимым максимально дистанцироваться от результата, полученного в российско-турецких играх. От войны, фактически развязанной Россией и Турцией против армянского народа. Оформление итогов этой войны между собой есть дело России и Турции. Делать участником и заложником данных игр армянский народ и арцахское армянство считаю ошибкой. В идеале Армении вообще не следовало ставить свою подпись под актом капитуляции и рисковать нашими людьми. Армянин может чувствовать себя защищенным, чувствовать себя в безопасности лишь в армянском государстве под защитой армянского солдата. Если этого нет, никакие международные силы его статус и безопасность не обеспечат. Защищаемое российскими миротворцами арцахское армянство, станет заложником и фактором, при помощи которого Москва будет воздействовать на Ереван. В этом свете, на мой взгляд, было бы правильнее признать поражение, эвакуировать арцахцев на территорию Армении и начать строить совершенно другую Армению, которая впоследствии оказалась бы в состоянии вернуть Арцах и даже больше. Существующей Армении нанесено поражение. Мы должны это признать и начать строить государство заново. С другой экономикой, с другой армией и с другими союзниками.

Вы оценили армянскую армию, армянский народ как блестящие. Оцените армянское руководство.

Армянское руководство продемонстрировало свое полное несоответствие занимаемым постам. И я все-таки склонен квалифицировать произошедшее как предательство. Армянское политическое руководство предало собственный народ, его интересы, предало армию и общество. Мы должны это констатировать. И эта констатация требует ухода подобного руководства в отставку. На этом фоне отставка Никола Пашиняна дает нам шанс на восстановление и сохранение лица. Подпись, согласие Армении на раздел Арцаха - залог нашего скатывания в будущем в более тяжелую ситуацию.

Что помимо сохранения лица может дать Армении отказ от подписи? Ведь российские военные уже в Арцахе.

Проблема не в этом. Проблема значительно глубже – в нашей состоятельности делать подобные шаги в условиях абсолютной зависимости Армении от военной мощи России. Я своими глазами видел как это работает в Арцахе, где Россия вполне сознательно не задействовала системы ПВО с целью достичь того результата, который мы видим сегодня. Системы ПВО были включены под самый конец. И «закрыв небо» Россия наглядно продемонстрировала собственную способность военной нейтрализации вражеских беспилотников и авиации. На этом фоне возникает вполне закономерный вопрос – что будет в будущем с самой Арменией? Ведь у нас объединенная с российской система ПВО. Кто-нибудь может гарантировать армянскому народу, что тот же подход не будет применен в отношении Армении в будущем? Нас союзник не помог нам в ключевой для нас проблеме Арцаха. И где гарантия, что аналогичная ситуация не повторится в Армении?

Вы видите сегодня кандидата на замену Пашиняна?

Нет. Я не занимался внутриполитической ситуацией в Армении. Но я думаю, что в данной ситуации замена Пашиняна новыми лицами в любом случае будет правильной. Эти новые лица возьмут на себя ответственность за страну, либо за реализацию российско-турецких договоренностей по Арцаху. При этом, я, конечно, не вижу эти новые лица среди, рвущихся к власти, 17-ти политических сил. Все эти, представляющие Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна и Левона Тер-Петросяна люди, также ответственны, в том числе за прошлое и, соответственно, за предательство.

Судя по номенклатуре размещаемых в Арцахе российских вооружений и техники создается впечатление, что они будут выполнять, скажем так, отнюдь не только миротворческую миссию. И после гибели от рук террористов-туркоманов трех иранских пограничников можно ли констатировать, что после 44-дневной войны регион становится очередной ареной гибридных войн?

Учитывая, что данную ситуацию спроектировали Москва и Анкара, я бы хотел, чтобы решение уже назревающих проблем, о которых вы говорите, искали бы Москва и Анкара, без армянского народа, без армянского воина и не за счет жизни и смерти армян. Россия сама пошла по данному пути разрешения проблемы, соответственно, справедлив будет и ее самостоятельный поиск выхода из созданной, в том числе ею, ситуации. Господам Путину и Эрдогану предстоит решать проблему, даже без Алиева. Это не армянская и даже не азербайджанская проблема. Наша проблема – потеря Арцаха. И на какое-то время нам необходимо с этим смириться. Думаю, что ничего страшного, тем более, фатального в проигранной войне для нас нет. Возможность переиграть ситуацию у нас всегда будет. Если, конечно, мы сумеем выстроить совершенно другую Армению.

Да. Но здесь есть еще один момент. А не создает ли новое российско-турецкое противостояние на территории Азербайджана и Арцаха возможность признания Арцаха по примеру Абхазии и Южной Осетии?

Считаю реализацию данного сценария для Армении и Арцаха нежелательной. После признания и Абхазия, и Южная Осетия попали в полную зависимость от России. Мы должны избегать ситуации, в которой армянская государственность будет зависеть от одного центра силы. В этом свете, признание Арцаха одной Россией никоим образом не соответствует интересам армянского народа. Признание Арцаха может быть только международным и согласованным с другими центрами силы. И такой путь также является путем в направлении спасения и сохранения Арцаха армянским. Но сегодня в условиях тотального российского и турецкого присутствия на Южном Кавказе возможностей для решения задачи подобным образом я не вижу. Дело в том, что господа Путин и Эрдоган имеют склонность весьма вольно трактовать и не уважать международное право. В этом свете, сегодня армянский народ должно волновать исключительно обеспечение военной безопасности той части Арменией, которой мы располагаем. Потому что произошедшее на наших глазах уничтожение Республики Арцах вполне может послужить моделью для уничтожения Республики Армения. Эта задача сегодня не решена. В качестве гаранта нашей безопасности мы поставили на Россию. Ставка не сработала, соответственно, нам надо искать для этого другие пути.