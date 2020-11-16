Понедельник, 16 Ноября 2020 11:58

АрмИнфо. Несколько депутатов от правящей фракции <Мой шаг> заявили о намерении покинуть фракцию и сложить мандат. Об этом депутаты сообщили на своих страницах в соцсети Facebook.

Примечательно, что депутаты от правящей партии стали покидать ряды "Мой шаг" после ночного резонансного заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что посмотрел ряд видео на передовой и поражен проницательностью находящихся там парней. "Дорогие парни, вы правы. Я жду вас в Ереване. Мы решим вопрос скулящих под стенами",- подчеркнул Пашинян После этого заявления, о намерении сложить мандат заявила депутат от правящей парламентской фракции <Мой шаг> Гаяне Абрамян, которая извинилась перед гражданами за допущенные ошибки.

А другой депутат Тагуи Товмасян сообщила, что сегодня подаст заявление о выходе из фракции блока <Мой шаг>. "Наша политическая команда совершает ошибку за ошибкой. Вместо того, чтобы осознать их, исправить ситуацию путем диалога, попытаться стабилизировать напряженность в стране, мы, наоборот, осуществляем шаги, которые подрывают основы государства. Об остальном скажу с трибуны парламента", - написала Тагуи Товмасян.

Депутат Лусине Бадалян подчеркнула, что если фракция <Мой шаг> срочно не предпримет активный шагов, она также намерена сложить мандат. Отметим, что ранее о своем уходе из фракции <Мой шаг> сообщил депутат Вардан Атабекян.

В отставку подал и глава аппарата вице-премьера Тиграна Авиняна Вараг Сисерян.