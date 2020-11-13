Пятница, 13 Ноября 2020 19:43

АрмИнфо. Россия проинформировали подробно коллег, прежде всего из Франции и Соединённых Штатов как сопредседателей - вместе с нами - Минской группы ОБСЕ о том, как складывается сейчас ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликт. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании, возглавляемом президентом России Владимиром Путиным и при участии министра обороны Сергея Шойгу, главы МЧС Евгения Зиничева, директора ФСБ Александра Бортникова.

<Я разговаривал с министром иностранных дел Франции. Подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые Вы предпринимали. Говорили мы также с американскими коллегами. В Нью- Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября.

Мы также находимся в контакте с международными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Это, прежде всего, Управление Верховного комиссара [ООН] по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и программа развития ООН>, - сообщил Лавров.

По его словам, все эти структуры имеют свои присутствия в регионе, но не непосредственно в Нагорном Карабахе. <И сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами, по просьбе ооновских структур, договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть своё присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе.

Ооновцы очень заинтересованы в том, чтобы координировать свои действия в случае такого развёртывания с нашими миротворцами, с нашими пограничниками и с теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии, которую Россия выполняет.

Помимо ооновских структур и помимо тех просьб, которые от них поступают, а именно - обеспечить доступ в Карабах, к нуждающимся, им ещё важно иметь точные данные о том, сколько беженцев, сколько перемещённых лиц куда выдвинулись. Это тоже нам важно оценить и своими силами и, конечно, тоже в контакте с азербайджанской и армянской сторонами>, - сказал глава МИД России.

Лавров добавил, что за рамками ООН есть ещё Международный комитет

Красного Креста, который давно работает в регионе, у него было

присутствие постоянное многие годы в самом Степанакерте. Министр

сообщил, что после начала боевых действий это присутствие они

вынужденно эвакуировали в Ереван, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют там свою работу, тоже заинтересованы в налаживании координации с нашими представителями. <Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в Российской Федерации, мы рассчитываем организовать ему встречу не только в Министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, с представителями МЧС и пограничников>, - заключил Лавров.