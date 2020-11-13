Пятница, 13 Ноября 2020 16:38

АрмИнфо. Глава МИД Арцаха Масис Маилян направил благодарственное послание сотрудникам дипломатической службы Арцаха.

Как сообщает МИД НКР, в сообщении, в частности, говорится: <Дорогие сотрудники дипломатической службы Республики Арцах, Наша Родина переживает период тяжелейшего испытания, ведя героическую борьбу не только за право армянства Арцаха на жизнь, но и, без преувеличения, за достойное будущее всего армянского народа.

Эта борьба полна многочисленными эпизодами беспримерного героизма, самопожертвования и беззаветной преданности Родине военнослужащих Армии обороны Арцаха, добровольцев и ополченцев. Выражаю глубокую признательность всем, кто с оружием в руках защищал нашу свободу, а также склоняю голову перед светлой памятью павших в боях армянских воинов. Память о тех, кто пожертвовал собой в этой неравной борьбе, навсегда сохранится в наших сердцах. В то же время не могу не отметить работу тех, кто выполнял свой профессиональный долг в других сферах деятельности. В частности, я хочу поблагодарить вас - сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел, постоянных представительств Республики Арцах за рубежом, особая благодарность всем тем, кто с готовностью помогал нам в нашей работе по информированию международной общественности о нашей справедливой борьбе, противодействию антиармянской пропаганде, консолидации международной поддержки народу Арцаха.

Наши сотрудники сражались не только на дипломатическом фронте, но и на ратном поле. К великому нашему сожалению, на передовой погиб начальник отдела Диаспоры Ерванд Гаджиян, который в первые же дни вражеской агрессии ушел на войну добровольцем. В это тяжелое для Арцаха время всего себя посвятил служению Родине заместитель постоянного представителя Республики Арцах в Армении Арсен Парсамян - и сердце его не выдержало. Светлая им память. В ходе боев тяжелое ранение получил сотрудник службы государственного протокола Самвел Сарьян. Желаем ему скорейшего восстановления и возвращения на дипломатическую службу.

За дни военной агрессии против нашего народа внешнеполитическое ведомство Арцаха подготовило и распространило десятки заявлений и комментариев, в которых были обстоятельно представлены позиция Республики Арцах относительно вооруженной агрессии и пути выхода из сложившейся ситуации. Большинство заявлений в качестве официальных документов было распространенно в таких международных организациях, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.

Совместно с информационным штабом Арцаха нашими сотрудниками была проделана огромная работа по содействию зарубежным журналистам, которые приехали в Арцах для освещения происходящих здесь событий. Были даны сотни интервью зарубежным и армянским СМИ. Кроме своих основных функций Министерство иностранных дел оказывало содействие другим структурам, в частности, помогало Национальному Собранию республики поддерживать международные связи, офису Защитника прав человека Республики Арцах - в распространении отчетов в международных организациях, Государственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц и другим институтам.

Внешнеполитическому ведомству Арцаха при активном содействии армянских организаций и отдельных представителей Диаспоры по всему миру, а также наших добрых и преданных друзей за рубежом удалось добиться принятия нескольких десятков резолюций законодательными органами отдельных стран, регионов, а также городскими советами, осуждающих вооруженную агрессию против народа Арцаха и выражающих поддержку независимости Республики Арцах и неотъемлемым правам его жителей. Вновь хочу выразить искреннюю признательность нашей профессиональной команде, которая в тяжелейших условиях войны буквально круглосуточно выполняла свой гражданский и служебный долг и делала все возможное и невозможное, чтобы голос Арцаха был услышан на международной арене. Особо хочу поблагодарить наших коллег из Республики Армения, всю армянскую Диаспору и отдельных ее представителей, а также зарубежных друзей Арцаха, которые оказали и продолжают оказывать нам неимоверно ценную помощь в нашей работе.

Уверен, дипломатическая служба Арцаха в новых, сложных условиях продолжит прилагать все необходимые усилия для того, чтобы защищать и продвигать жизненные интересы нашего народа на международной арене и бороться за международное признание Республики Арцах".