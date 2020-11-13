Arminfo.info




﻿
 Пятница, 13 Ноября 2020 16:38
Марианна Мкртчян

Масис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы Арцаха

Масис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы Арцаха

АрмИнфо.  Глава МИД Арцаха Масис Маилян направил благодарственное послание сотрудникам дипломатической службы Арцаха.

Как сообщает МИД НКР, в сообщении, в частности, говорится: <Дорогие сотрудники дипломатической службы Республики Арцах, Наша Родина переживает период тяжелейшего испытания, ведя героическую борьбу не только за право армянства Арцаха на жизнь, но и, без преувеличения, за достойное будущее всего армянского народа.

Эта борьба полна многочисленными эпизодами беспримерного героизма, самопожертвования и беззаветной преданности Родине военнослужащих Армии обороны Арцаха, добровольцев и ополченцев. Выражаю глубокую признательность всем, кто с оружием в руках защищал нашу свободу, а также склоняю голову перед светлой памятью павших в боях армянских воинов. Память о тех, кто пожертвовал собой в этой неравной борьбе, навсегда сохранится в наших сердцах.  В то же время не могу не отметить работу тех, кто выполнял свой профессиональный долг в других сферах деятельности. В частности, я хочу поблагодарить вас - сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел, постоянных представительств Республики Арцах за рубежом, особая благодарность всем тем, кто с готовностью помогал нам в нашей работе по информированию международной общественности о нашей справедливой борьбе, противодействию антиармянской пропаганде, консолидации международной поддержки народу Арцаха.

Наши сотрудники сражались не только на дипломатическом фронте, но и на ратном поле.  К великому нашему сожалению, на передовой погиб начальник отдела Диаспоры Ерванд Гаджиян, который в первые же дни вражеской агрессии ушел на войну добровольцем. В это тяжелое для Арцаха время всего себя посвятил служению Родине заместитель постоянного представителя Республики Арцах в Армении Арсен Парсамян - и сердце его не выдержало. Светлая им память. В ходе боев тяжелое ранение получил сотрудник службы государственного протокола Самвел Сарьян. Желаем ему скорейшего восстановления и возвращения на дипломатическую службу.

За дни военной агрессии против нашего народа внешнеполитическое ведомство Арцаха подготовило и распространило десятки заявлений и комментариев, в которых были обстоятельно представлены позиция Республики Арцах относительно вооруженной агрессии и пути выхода из сложившейся ситуации. Большинство заявлений в качестве официальных документов было распространенно в таких международных организациях, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.

Совместно с информационным штабом Арцаха нашими сотрудниками была проделана огромная работа по содействию зарубежным журналистам, которые приехали в Арцах для освещения происходящих здесь событий. Были даны сотни интервью зарубежным и армянским СМИ. Кроме своих основных функций Министерство иностранных дел оказывало содействие другим структурам, в частности, помогало Национальному Собранию республики поддерживать международные связи, офису Защитника прав человека Республики Арцах - в распространении отчетов в международных организациях, Государственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц и другим институтам.

Внешнеполитическому ведомству Арцаха при активном содействии армянских организаций и отдельных представителей Диаспоры по всему миру, а также наших добрых и преданных друзей за рубежом удалось добиться принятия нескольких десятков резолюций законодательными органами отдельных стран, регионов, а также городскими советами, осуждающих вооруженную агрессию против народа Арцаха и выражающих поддержку независимости Республики Арцах и неотъемлемым правам его жителей.  Вновь хочу выразить искреннюю признательность нашей профессиональной команде, которая в тяжелейших условиях войны буквально круглосуточно выполняла свой гражданский и служебный долг и делала все возможное и невозможное, чтобы голос Арцаха был услышан на международной арене. Особо хочу поблагодарить наших коллег из Республики Армения, всю армянскую Диаспору и отдельных ее представителей, а также зарубежных друзей Арцаха, которые оказали и продолжают оказывать нам неимоверно ценную помощь в нашей работе.

Уверен, дипломатическая служба Арцаха в новых, сложных условиях продолжит прилагать все необходимые усилия для того, чтобы защищать и продвигать жизненные интересы нашего народа на международной арене и бороться за международное признание Республики Арцах". 


Лента новостей
Масис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы АрцахаМасис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы Арцаха
Состоялась встреча бывших глав Армении и АрцахаСостоялась встреча бывших глав Армении и Арцаха
Микаел Вирабян: Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет вскоре восстановленаМикаел Вирабян: Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет вскоре восстановлена
Минобороны: Подразделения Армии обороны несут и продолжат нести боевое дежурство на участке  Минобороны: Подразделения Армии обороны несут и продолжат нести боевое дежурство на участке  "Ехникнер"
Захарова вновь подчеркнула: Никаких миротворческих подразделений Турции в Карабахе не будетЗахарова вновь подчеркнула: Никаких миротворческих подразделений Турции в Карабахе не будет
Армен Саркисян: Только Минская группа ОБСЕ имеет мандат на решение арцахского вопросаАрмен Саркисян: Только Минская группа ОБСЕ имеет мандат на решение арцахского вопроса
Москва: Россия бросила не Армению и армян, она перебросила все силы для урегулирования  ситуации в Нагорном КарабахеМосква: Россия бросила не Армению и армян, она перебросила все силы для урегулирования  ситуации в Нагорном Карабахе
Захарова: Боевики, которых перебрасывали в зону карабахского конфликта, никуда не исчезли, не испарилисьЗахарова: Боевики, которых перебрасывали в зону карабахского конфликта, никуда не исчезли, не испарились
Взгляд из Москвы: Личный, имиджевый выигрыш Путина привел к поражению России как государства - гаранта безопасности АрменииВзгляд из Москвы: Личный, имиджевый выигрыш Путина привел к поражению России как государства - гаранта безопасности Армении
Маркедонов: Документ от 10 ноября – иллюстрация внешней политики РоссииМаркедонов: Документ от 10 ноября – иллюстрация внешней политики России
Омбудсмен Армении выступил с заявлением в связи с распространением видеоматериала с угрозами и руганью на площади  Республики в ЕреванеОмбудсмен Армении выступил с заявлением в связи с распространением видеоматериала с угрозами и руганью на площади  Республики в Ереване
Кремль: Турция одобрила силовой сценарий решения карабахского конфликтаКремль: Турция одобрила силовой сценарий решения карабахского конфликта
Доклад Омбудсмена: В результат агрессии Азербайджана против Арцаха 23 978 детей школьного и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образованиеДоклад Омбудсмена: В результат агрессии Азербайджана против Арцаха 23 978 детей школьного и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образование
Президент Арцаха: Продолжение войны привело бы к еще большим человеческим и территориальным потерямПрезидент Арцаха: Продолжение войны привело бы к еще большим человеческим и территориальным потерям
Американские конгрессмены призвали Байдена возглавить переговоры от США в рамках МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликтаАмериканские конгрессмены призвали Байдена возглавить переговоры от США в рамках МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта
Песков назвал несостоятельными упреки в отношении России о предательстве АрменииПесков назвал несостоятельными упреки в отношении России о предательстве Армении
АРФД: Подписанное премьер-министром заявление о прекращении войны - не что иное, как пораженческий и унизительный документАРФД: Подписанное премьер-министром заявление о прекращении войны - не что иное, как пораженческий и унизительный документ
Левон Тер-Петросян: Окончательное урегулирование карабахской проблемы - дело ближайшего будущегоЛевон Тер-Петросян: Окончательное урегулирование карабахской проблемы - дело ближайшего будущего
Кремль: Путин сыграл ключевую роль в урегулировании ситуации в Нагорном КарабахеКремль: Путин сыграл ключевую роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
Борелль и Байрамов обсудили КарабахБорелль и Байрамов обсудили Карабах
Акар: Турция активно участвует в реализации соглашения по КарабахуАкар: Турция активно участвует в реализации соглашения по Карабаху
Джонатан Лакот: Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе не  решит проблем населения ГадрутаДжонатан Лакот: Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе не  решит проблем населения Гадрута
Всеармянский Совет Западной Америки призвал Диаспору продолжить помощь Армении и АрцахуВсеармянский Совет Западной Америки призвал Диаспору продолжить помощь Армении и Арцаху
Состоялся телефонный разговор президента Франции с премьер-министром АрменииСостоялся телефонный разговор президента Франции с премьер-министром Армении
В Армении выявлено 1703 новых случая заражения коронавирусомВ Армении выявлено 1703 новых случая заражения коронавирусом
Гагик Царукян, Эдуард Шармазанов, Артур Ванецян, Ишхан Сагателян и Гегам Манукян вышли на свободуГагик Царукян, Эдуард Шармазанов, Артур Ванецян, Ишхан Сагателян и Гегам Манукян вышли на свободу
Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолетПесков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет
В США выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне карабахского конфликтаВ США выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне карабахского конфликта
Конашенков: Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач на  территорию Нагорного КарабахаКонашенков: Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач на  территорию Нагорного Карабаха
Зограб Мнацаканян: Заявление глав Армении, Азербайджана и России не может считаться решением нагорно-карабахского конфликтаЗограб Мнацаканян: Заявление глав Армении, Азербайджана и России не может считаться решением нагорно-карабахского конфликта
Нидерландский парламентарий: Армянам Нагорного Карабаха все еще грозит опасностьНидерландский парламентарий: Армянам Нагорного Карабаха все еще грозит опасность
Армен Рустамян призвал общественность быть готовой к длительной борьбе за отставку Никола ПашинянаАрмен Рустамян призвал общественность быть готовой к длительной борьбе за отставку Никола Пашиняна
Арцрун Ованнисян: Свою жизнь должен посвятить воспитанию и образованию нового поколенияАрцрун Ованнисян: Свою жизнь должен посвятить воспитанию и образованию нового поколения
Стратегические заложники РоссииСтратегические заложники России
Левон Тер-Петросян обсудил с Послом РФ в РА пути преодоления внутриполитического кризиса в АрменииЛевон Тер-Петросян обсудил с Послом РФ в РА пути преодоления внутриполитического кризиса в Армении
Никол Пашинян провел встречу с депутатами фракции <Мой шаг>Никол Пашинян провел встречу с депутатами фракции <Мой шаг>
Четыре российских самолета Ил-76 с миротворцами приземлились в АрменииЧетыре российских самолета Ил-76 с миротворцами приземлились в Армении
Пашинян: Международное признание Арцаха является нашим исключительным приоритетомПашинян: Международное признание Арцаха является нашим исключительным приоритетом
Микаел Минасян поделился с общественностью <секретами> Никола ПашинянаМикаел Минасян поделился с общественностью <секретами> Никола Пашиняна
Президент Армении и члены фракции Президент Армении и члены фракции "Мой шаг" обменялись мнениями о трехстороннем заявлении по урегулированию карабахского конфликта
Армен Рустамян: Вместо того, чтобы бороться с врагом, власть борется с политическими оппонентамиАрмен Рустамян: Вместо того, чтобы бороться с врагом, власть борется с политическими оппонентами
Наира Зограбян сообщила, что Генпрокурор намерен лишить ряд депутатов от ППА депутатской неприкосновенностиНаира Зограбян сообщила, что Генпрокурор намерен лишить ряд депутатов от ППА депутатской неприкосновенности
Общественные организации: Некоторые политические силы используют психологическое состояние общества для захвата властиОбщественные организации: Некоторые политические силы используют психологическое состояние общества для захвата власти
Минобороны РА: Ведутся активные работы по созданию механизмов обмена пленными и телами погибшихМинобороны РА: Ведутся активные работы по созданию механизмов обмена пленными и телами погибших
Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном КарабахеПутин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
Премьер: Сегодняшние тяжелые испытания должны стать краеугольным камнем для ковки нашего будущегоПремьер: Сегодняшние тяжелые испытания должны стать краеугольным камнем для ковки нашего будущего
Лавров назвал ложью утверждения о заинтересованности России в затягивании карабахского конфликтаЛавров назвал ложью утверждения о заинтересованности России в затягивании карабахского конфликта
Гадрутцы требуют защиты у демократического международного сообществаГадрутцы требуют защиты у демократического международного сообщества
Лавров не видит признаков попыток срыва договоренностей между Ереваном и Баку по КарабахуЛавров не видит признаков попыток срыва договоренностей между Ереваном и Баку по Карабаху
ППА считает, что повестка по отставке Пашиняна правовым путем исчерпанаППА считает, что повестка по отставке Пашиняна правовым путем исчерпана
Лавров: Турция не добавляется к тройке сопредседателей Минской группы ОБСЕЛавров: Турция не добавляется к тройке сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Лавров рассказал когда будет определен статус Нагорного КарабахаЛавров рассказал когда будет определен статус Нагорного Карабаха
Ивета Тоноян: Власти готовят провокацию в ходе сегодняшнего митинга оппозицииИвета Тоноян: Власти готовят провокацию в ходе сегодняшнего митинга оппозиции
Лавров: Желание сторонами быстрой развязки ситуации вокруг Карабаха в последнее время висело в воздухеЛавров: Желание сторонами быстрой развязки ситуации вокруг Карабаха в последнее время висело в воздухе
Лавров: Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направляться не будетЛавров: Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направляться не будет
АРФД: Сегодня в Шуши звучит намаз, это одна из самых черных страниц нашей историиАРФД: Сегодня в Шуши звучит намаз, это одна из самых черных страниц нашей истории
Кремль заверяет: Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и БакуКремль заверяет: Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку
Защитник прав человека Армении продолжает поддерживать гуманитарный процесс по обмену пленными и теламиЗащитник прав человека Армении продолжает поддерживать гуманитарный процесс по обмену пленными и телами
Эксперт: Признавая подпись Никола Пашиняна под капитуляцией 2020 года, мы лишаем будущие поколения возможности сохранить хотя бы лицоЭксперт: Признавая подпись Никола Пашиняна под капитуляцией 2020 года, мы лишаем будущие поколения возможности сохранить хотя бы лицо
Лилит Галстян сообщила, что сотрудники СНБ Армении подвергли приводу члена АРФД Арцвика Минасяна и еще нескольких оппозиционных деятелейЛилит Галстян сообщила, что сотрудники СНБ Армении подвергли приводу члена АРФД Арцвика Минасяна и еще нескольких оппозиционных деятелей
Читать больше



Эксперты
Стратегические заложники РоссииСтратегические заложники России
Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидераИльхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю  Азию   Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю  Азию   
Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к мируВоенный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
Разрешение Нагорно-Карабахского конфликта и Минский  форматРазрешение Нагорно-Карабахского конфликта и Минский  формат
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности