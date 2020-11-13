Пятница, 13 Ноября 2020 13:23

АрмИнфо.Документ от 10 ноября – превосходная и наглядная иллюстрация внешней политики, внешнеполитического курса России в регионе Южного Кавказа. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

“Произошедшее, безусловно, имеет глобальный уровень и подтекст. Что является отдельной темой отдельного изучения. Но вернувшись на уровень региональный, можно констатировать отсутствие у России желания к окончательному выбору между Арменией и Азербайджаном. Обусловлено это в том числе осознанием Москвы отсутствием конкуренции внешнеполитических проектов для Еревана. И конечно, осознанием опасности превращения Азербайджана во вторую Грузию. С учетом его экономического и военного потенциала, близости с Турцией, риски от такого развития событий для российского присутствия на Кавказе будут огромными. Отсюда аккуратный баланс, не предполагающий эмоций и однозначных оценок”, - подчеркнул он.

10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня, которое вступило в силу 10 ноября. В рамках данного соглашения Армения идет на целый ряд территориальных уступок. Ереван обязался передать Баку до 15 ноября Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский район. За Азербайджаном остаются все, занятые в ходе войны, территории. Лачинский коридор - шириной 5 км будет обеспечивать связь Арцаха с Арменией под контролем российских миротворцев, которые также будут размещены вдоль линии соприкосновения в Арцахе.

По оценкам аналитика, Армения не может рассчитывать на вступление в НАТО до тех пор, пока там есть Турция. А коллективный Запад не готов делать Еревану более выгодные предложения, чем даже последние предложения Москвы. Особенно с учетом того, что территория самой Армении в последние десятилетия не стала ареной вооруженного противостояния с соседними странами не в последнюю очередь благодаря России.

Именно подобными реалиями аналитик обуславливает сдержанность Москвы в отношении полыхающего с 27 сентября конфликта. При этом, по его оценкам, 10 ноября именно Россия оказалась главным инициатором соглашения о прекращении огня. После чего стрелять действительно перестали, а российские миротворцы оказались в Карабахе. Однако, речи о полноценном мире, на его взгляд, пока еще не идет, а дальнейшее обустройство Карабаха, с учетом его значения, всего Кавказа, лишь прорисовывается.

“Эмоции и аргументы Армении, конечно, можно понять, Тем не менее, новое соглашение отнюдь не означает согласия Москвы на полный военный триумф Баку. Миротворческие силы вводятся не в Азербайджан, а на территорию непризнанной НКР, в точке, которая формально признается частью Азербайджана, но где нет его реального контроля. И в полном объеме он не предполагается, как минимум в ближайшие 5 лет. Все это говорит об особом выделении данной территории. И, несмотря на отсутствия в документе упоминания статуса НКР, по умолчанию подразумевается его как минимум отложенный характер. А значит, о повторении сценария Сербской Краины речи не идет. Вопросов к соглашению, конечно, немало. Однако, назвать его игрой в одни ворота нельзя”, - подытожил аналитик.