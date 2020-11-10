Вторник, 10 Ноября 2020 19:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписавший соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, может уйти в отставку в самое ближайшее время. Такой прогноз в беседе с <Газетой.Ru> сделал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Действующий премьер находится в очень сложном положении. Его дни в качестве руководителя страны практически сочтены. Неделями раньше ответственные политики уже говорили о необходимости передачи власти военным. Пашинян из победителя и популярного лидера в годы <Бархатной революции> превратился в очень непопулярную фигуру", - сказал он. По мнению Затулина, достигнутыми договоренностями не удовлетворены обе стороны конфликта. <Договоренность о прекращении военных действий - вынужденная мера для обеих сторон. Азербайджан рассчитывал на большее и наращивал при помощи Турции свое наступление, а Армения потерпела военное поражение и утратила прежде занятые районы>, - заключил депутат. Накануне президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, в регионе будут введены российские миротворцы.