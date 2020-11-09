Понедельник, 9 Ноября 2020 21:00

АрмИнфо. Министерство обороны России подтвердило крушение вертолета Ми-24 в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным военного ведомства, вертолет упал у села Ерасх рядом с границей Азербайджана. Он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Командование 102-й российской военной базы устанавливает принадлежность стрелявших по вертолету.

Ранее, в МЧС РА сообщили, что информация о крушении вертолета поступило в ведомство в районе 18.30. Предварительно погибло два человека.