Пятница, 6 Ноября 2020 16:46

АрмИнфо.Армения готова и далее предпринимать действенные шаги, направленные на формирование благоприятных условий для расширения перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества в рамках государств - членов СНГ. Об этом заявил на проходящем в онлайн режиме заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Как отметил Григорян, известно, что каждая экономическая турбулентность мирового масштаба одновременно является стимулом для развития новых подходов, нововведений и капитализации научных достижений. И в этом плане Армения придает особое значение сотрудничеству государств-участников СНГ в инновационной, образовательной, информационной и иных сферах.

<Учитывая, что в нашей стране цифровизация, инновации и развитие технологий входят в число приоритетных направлений, армянская сторона выражает свою готовность углублять сотрудничество в рамках программ развития высоких технологий. В этом контексте Армения придает важное значение принятию Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года и подписанию Соглашения об информационном взаимодействии государств - участников СНГ в области цифрового развития>, - подчеркнул Григорян.

По его словам, армянская сторона также поддерживает принятие предложенных к заседанию документов, регламентирующих и направленных на совершенствование уже существующих механизмов заинтересованного взаимодействия в различных областях, в частности, в сфере создания и развития объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), использования атомной энергии в мирных целях, обеспечения транспортной безопасности при перевозках в международном сообщении на территориях государств СНГ.

Григорян коснулся и Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на следующие два года, которые Армения воспринимает в качестве очередного шага в укреплении связей и расширению контактов в гуманитарной сфере.

<Важное значение уделяем принятию Плана мероприятий по реализации первого пятилетнего этапа Стратегии экономического развития, нацеленного на развитие экономики и межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, который содержит также мероприятия по минимизации негативных последствий пандемии для экономик государств СНГ>, отметил вице-премьер.

Соответственно, как подчеркнул Григорян, Армения придает особое значение сотрудничеству в сфере здравоохранения, сохранения, восстановления и улучшения здоровья населения, охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, развития и укрепления межгосударственных отношений в области медицины.

В завершение, Григорян выразил готовность Армении совместно со странами Содружества синхронизировать усилия в борьбе с пандемией и повысить ее эффективность.