Пятница, 6 Ноября 2020 12:18

АрмИнфо.Точные данные об участии боевиков из Сирии в боях в Нагорном Карабахе Служба внешней разведки России получила, в том числе, от партнерских спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По словам Нарышкина, о присутствии в зоне боев террористов, в том числе из Ближнего Востока и, прежде всего, из Сирии, у СВР "были точные данные".

"Эти данные мы получаем из целого ряда стран, от разных источников и от разных наших партнеров, партнерских служб на Ближнем Востоке, Среднем Востоке", - сказал Нарышкин.

Отметим, что днями ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсант" заявил, что численность наемников с Ближнего Востока в зоне карабахского конфликта приближается к двум тысячам. Лавров подчеркнул, что Россию беспокоит интернационализация конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока.

О наемниках в зоне карабахского конфликта говорили публично и президент Франции Эмманюэль Макрон, и президент РФ Владимир Путин, а также лидеры ряда других государств. Об этом писали и ряд международных авторитетных изданий, публикуя достоверные факты и схемы их переброски Турцией в Азербайджан.